Detienen a otro menor por la masacre en la escuela de Santa Fe

Un adolescente de 16 años fue arrestado en San Cristóbal acusado de haber colaborado con el tirador de 15 que asesinó a Ian Cabrera dentro de la escuela Mariano Moreno. Al ser punible, enfrentará un proceso judicial y podría recibir cargos más graves que encubrimiento.

La investigación por la masacre en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, sumó un nuevo capítulo con la detención de un segundo adolescente. Se trata de un joven de 16 años, capturado en la Ruta Nacional 11 mientras viajaba con familiares. La Justicia lo considera un posible colaborador del tirador de 15 años que el pasado 30 de marzo asesinó a Ian Cabrera Núñez, de 13 años, e hirió a otros ocho estudiantes.

El primer detenido, autor material del ataque, tiene 15 años y por su edad es considerado no punible. Esto significa que no puede ser sometido a un proceso penal ordinario. Sin embargo, el nuevo arrestado sí es imputable, ya que la ley argentina, en vigencia actual, establece la responsabilidad penal a partir de los 16 años.

La Policía Federal Argentina allanó el domicilio del segundo menor y secuestró su teléfono celular para analizar comunicaciones. Según el comisario Guillermo Díaz, jefe del Departamento de Investigación Antiterrorista de la PFA, el adolescente está “sindicado como estrecho colaborador del tirador activo”.

En un primer momento se lo vinculó con un posible encubrimiento, pero los investigadores sostienen que habría tenido un rol más directo en la planificación o ejecución del ataque. La audiencia de imputación está prevista para este jueves, a cargo de la jueza Laura Lencina, con la fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo, como responsable de la causa.

El caso expuso la influencia de comunidades digitales violentas. La ministra de be, Alejandra Monteoliva, advirtió sobre la presencia de la llamada True Crime Community (TCC), un grupo virtual que promueve conductas misantrópicas y la admiración de hechos violentos. Según datos oficiales, en los últimos dos años se detectaron al menos 15 casos vinculados a estas prácticas en Argentina, en coordinación con el FBI.

Además de la muerte de Ian Cabrera, ocho estudiantes resultaron heridos, lo que generó un fuerte debate sobre la seguridad en los establecimientos educativos y la influencia de subculturas digitales en adolescentes.

La familia de la víctima recibió un subsidio de $3.500.000 por parte del gobierno provincial para afrontar los gastos de sepelio. Al mismo tiempo, organizaciones sociales y educativas reclaman políticas más firmes de prevención y acompañamiento psicológico para jóvenes expuestos a comunidades violentas en internet.

Especialistas en criminología advierten que la edad del segundo detenido marca un punto de inflexión en la causa. “Al ser punible, puede enfrentar cargos graves y una condena, lo que abre un escenario judicial distinto al del primer adolescente”, explicó un vocero judicial.

La investigación continuará con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y las comunicaciones entre los dos menores. Los fiscales buscan determinar si existió una planificación conjunta y si hay más jóvenes involucrados en la red de contactos vinculada a la TCC.