Despedida de Messi de la Selección: cuánto salen las entradas y desde cuándo se pueden comprar

AFA ya confirmó los valores y desde cuándo se pueden comprar las entradas. La venta será online y tendrá distintas opciones según el partido y la ubicación elegida.

La AFA confirmó los precios de las entradas para los tres amistosos que la Selección argentina disputará en la próxima Fecha FIFA. La venta será exclusivamente online y comenzará la próxima semana, con valores diferentes según el estadio y la ubicación.

El primer partido será ante Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará dos encuentros en el Monumental: frente a Burkina Faso, el 3 de octubre, y contra Benín, el 6 de octubre.

Este último será el partido más esperado de la serie porque marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el país.

El partido ante Bolivia se jugará el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. La venta de entradas comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14 y se realizará únicamente a través de Deportick.

Los precios establecidos son:

Popular: $90.000.

Menor de 3 a 10 años: $25.000.

Platea Gasparini: $140.000.

Platea Ardiles: $170.000.

Los menores de 3 años en adelante deberán abonar entrada de platea completa.

Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso durante la venta general y retirar la entrada con anticipación. La organización aclaró que no podrán ingresar al estadio quienes no hayan realizado ese trámite previamente.

El segundo partido de la serie será el 3 de octubre, cuando Argentina enfrente a Burkina Faso en el Monumental.

La venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 horas, también a través de Deportick.

Para este encuentro, los valores serán:

Popular: $90.000.

Menor de 3 a 10 años: $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Los precios y las condiciones de ingreso serán los mismos para el partido siguiente en el Monumental.

El 6 de octubre, Argentina jugará ante Benín en el Monumental. El encuentro tendrá un significado especial porque será la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en el país.

Las entradas tendrán los mismos valores que para el partido ante Burkina Faso:

Popular: $90.000.

Menor de 3 a 10 años: $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta será exclusivamente online desde el martes 22 de septiembre a las 18 horas.

En los dos partidos que se disputarán en el Monumental, los menores de 3 a 10 años deberán pagar el valor correspondiente a una platea completa. Las personas con discapacidad también deberán gestionar previamente su ingreso durante la venta general.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para los tres amistosos estarán disponibles únicamente a través de Deportick. La venta para el partido ante Bolivia comenzará el lunes 21 de septiembre, mientras que las entradas para los dos encuentros del Monumental podrán adquirirse desde el martes 22.