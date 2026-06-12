Desde este mes las personas con discapacidad no deberán mostrar el certificado para viajar gratis en colectivo

Desde este mes las personas con discapacidad no deberán mostrar el certificado para viajar gratis en colectivo

El Gobierno nacional confirmó que a partir del 19 de junio el beneficio de transporte gratuito quedará vinculado directamente a la tarjeta SUBE, lo que permitirá a los usuarios validar sus viajes sin exhibir documentación física y acceder de manera automática al descuento.

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Redacción ElNueve.com

La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien explicó que el sistema reconocerá el atributo social asociado a cada tarjeta SUBE registrada a nombre del usuario. De esta forma, al apoyar la tarjeta en la validadora de colectivos o trenes, el viaje quedará cubierto sin necesidad de mostrar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Hasta ahora, las personas con discapacidad debían presentar el certificado cada vez que eran requeridas por choferes o inspectores, lo que generaba demoras y situaciones incómodas. Con el nuevo esquema, el trámite se simplifica:

Una vez completado el proceso, el beneficio se activa en forma automática y queda disponible en todo el país.

La implementación comenzará el viernes 19 de junio y se aplicará en colectivos de jurisdicción nacional y trenes metropolitanos, con la expectativa de extenderlo progresivamente a otras modalidades de transporte. El uso físico del CUD seguirá siendo válido, pero la nueva alternativa digital convivirá como opción más ágil y segura.

Desde el Gobierno destacaron que la iniciativa no solo mejora la experiencia de viaje de las personas con discapacidad, sino que también facilita la tarea de los conductores y reduce la posibilidad de fraudes o inconvenientes administrativos. Además, remarcaron que la medida se enmarca en un proceso de modernización del transporte público, que apuesta por la digitalización de beneficios sociales y la simplificación de trámites.

Para miles de usuarios, la posibilidad de viajar sin costo y sin necesidad de mostrar documentación física representa un cambio sustancial en su vida cotidiana, garantizando mayor comodidad y autonomía.

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