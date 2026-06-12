Desde este mes las personas con discapacidad no deberán mostrar el certificado para viajar gratis en colectivo

El Gobierno nacional confirmó que a partir del 19 de junio el beneficio de transporte gratuito quedará vinculado directamente a la tarjeta SUBE, lo que permitirá a los usuarios validar sus viajes sin exhibir documentación física y acceder de manera automática al descuento.

La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien explicó que el sistema reconocerá el atributo social asociado a cada tarjeta SUBE registrada a nombre del usuario. De esta forma, al apoyar la tarjeta en la validadora de colectivos o trenes, el viaje quedará cubierto sin necesidad de mostrar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Hasta ahora, las personas con discapacidad debían presentar el certificado cada vez que eran requeridas por choferes o inspectores, lo que generaba demoras y situaciones incómodas. Con el nuevo esquema, el trámite se simplifica:

Ingresar al sitio oficial de SUBE

Registrar la tarjeta

Cargar el número de CUD

Una vez completado el proceso, el beneficio se activa en forma automática y queda disponible en todo el país.

La implementación comenzará el viernes 19 de junio y se aplicará en colectivos de jurisdicción nacional y trenes metropolitanos, con la expectativa de extenderlo progresivamente a otras modalidades de transporte. El uso físico del CUD seguirá siendo válido, pero la nueva alternativa digital convivirá como opción más ágil y segura.

Desde el Gobierno destacaron que la iniciativa no solo mejora la experiencia de viaje de las personas con discapacidad, sino que también facilita la tarea de los conductores y reduce la posibilidad de fraudes o inconvenientes administrativos. Además, remarcaron que la medida se enmarca en un proceso de modernización del transporte público, que apuesta por la digitalización de beneficios sociales y la simplificación de trámites.

Para miles de usuarios, la posibilidad de viajar sin costo y sin necesidad de mostrar documentación física representa un cambio sustancial en su vida cotidiana, garantizando mayor comodidad y autonomía.