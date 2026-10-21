Desaparición de Nancy Godoy: detuvieron a dos personas más y crece la hipótesis de femicidio

La Justicia de Corrientes ordenó arrestar a Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a la docente, y a su pareja, Nahuel Rojas. Ambos están acusados de encubrimiento agravado. Ya son tres los detenidos en la causa, mientras continúan los rastrillajes para encontrar a la mujer desaparecida desde el 7 de octubre.

La investigación por la desaparición de la docente rural Nancy Estela Godoy, en el departamento correntino de Esquina, sumó dos nuevos detenidos y abrió la posibilidad de que la mujer haya sido víctima de un femicidio. A dos semanas de que se perdiera contacto con ella, los fiscales analizan las pruebas reunidas y no descartan agravar las acusaciones contra los sospechosos.

Los nuevos detenidos fueron identificados como Rosa Leguizamón, la mujer que vio por última vez a Godoy, y su pareja, Nahuel Rojas. Ambos quedaron bajo arresto por presunto encubrimiento agravado, luego de que los investigadores detectaran contradicciones y un posible ocultamiento de información durante sus declaraciones.

La medida fue dispuesta durante la noche del martes por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, con el aval del juez de Garantías Gustavo Vallejos.

Según fuentes judiciales, los fiscales evaluarán durante los próximos días los elementos probatorios obtenidos y las nuevas evidencias que puedan incorporarse al expediente. En ese marco, no descartan que los dos detenidos puedan ser acusados como posibles partícipes de un femicidio.

Quiénes son los tres detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

Con los arrestos de Leguizamón y Rojas, ya son tres las personas detenidas en la causa. El primero fue Ernesto Ezequiel Bordón, quien permanece preso desde el lunes, acusado de falso testimonio.

Por el momento, Bordón no fue imputado por la desaparición de la docente. Su detención se produjo después de que declarara que Godoy habría sido víctima de un crimen, una versión que los investigadores no pudieron corroborar.

Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, de ser así, realizar los cotejos correspondientes.

Sin embargo, el abogado defensor de Bordón, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de la declaración de su cliente y sostuvo que habría sido presionado y maltratado durante su detención.

Cómo continúa la búsqueda de la docente en Corrientes

Mientras avanza la investigación judicial, los operativos para encontrar a Nancy Godoy continúan en el paraje El Malezal y sus alrededores, una zona de campos anegados, monte y caminos de difícil acceso.

Cerca de 90 efectivos de la Policía de Corrientes participan de los rastrillajes. Además, se incorporó un segundo helicóptero para ampliar la búsqueda aérea: uno de los aparatos pertenece al Ejército Argentino y el otro fue contratado por el Gobierno provincial.

También están previstos nuevos allanamientos y la continuidad de las entrevistas a personas que podrían aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido. La familia de la docente, por su parte, indicó que esperaba la llegada de fuerzas federales, entre ellas Gendarmería Nacional, para reforzar los procedimientos.

Leguizamón trabaja en la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela 626, establecimiento en el que Godoy se desempeña como docente y vicerrectora suplente. La mujer fue trasladada a los tribunales de Esquina el martes para prestar declaración y, tras esa instancia, quedó detenida junto a su pareja.

Los audios de WhatsApp y las dudas de la familia

En paralelo, los familiares de Nancy Godoy entregaron a la Justicia audios de WhatsApp que, según indicaron, la docente había enviado antes de que se perdiera el contacto con ella.

En esas comunicaciones, la mujer habría contado que había llegado a la estancia El Curupí y que esperaba que la trasladaran a caballo hasta la escuela. Los registros podrían ayudar a reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió después de su llegada al establecimiento.

Sin embargo, la familia mantiene dudas sobre la secuencia de los hechos y sobre el último contacto con Nancy, registrado el 7 de octubre.

Sebastián, uno de sus hijos, señaló que el intercambio fue breve y que su madre no le envió un audio, pese a que habitualmente se comunicaba de esa manera. Por ese motivo, la familia sospecha que otra persona podría haber intervenido en ese contacto, una hipótesis que deberá ser evaluada por los investigadores.

Además, el joven confirmó que la familia designó al abogado Ariel Medina para seguir el expediente y acceder a información sobre las medidas judiciales.

A dos semanas de la desaparición, la investigación continúa con tres personas detenidas, nuevos procedimientos de búsqueda y la posibilidad de que la causa avance hacia una hipótesis de femicidio.