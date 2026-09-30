Denunciaron a Joaquín Levinton por abuso sexual y violencia: la acusación judicial y el contundente descargo del cantante de Turf

Una grave acusación judicial sacude al ámbito de la música y el espectáculo nacional. El líder de la banda Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado por una mujer por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia física, psicológica y amenazas. Este miércoles, el cantante realizó un descargo público en las redes sociales.

El cantante del grupo de rock Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado en las últimas horas en una comisaría porteña por presuntos episodios de violencia física, psicológica y abuso sexual que habrían ocurrido durante una relación sexoafectiva. Tras la trascendencia de la presentación judicial dada a conocer en el programa LAM, el músico emitió un firme comunicado en sus redes sociales donde negó categóricamente los hechos, aseguró que la acusación es falsa y sostuvo que sufre un acoso sistemático desde hace años por parte de la denunciante.

La denunciante se presentó este lunes en la Comisaría Vecinal 2-B del barrio porteño de Recoleta para formalizar la presentación, aportando registros audiovisuales que recopiló recientemente sobre hechos que habrían acontecido entre 2015 y 2020.

Los detalles de la presentación judicial

Según el testimonio brindado ante las autoridades administrativas y difundido por el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), la mujer relató haber sido sometida a situaciones de violencia mientras mantenía un vínculo con el artista:

Sometimiento y violencia: En la denuncia afirmó que fue obligada a consumir sustancias psicoactivas y a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Intento de agresión física: Describió una situación en la que intentó retirarse de una reunión en una vivienda y sostuvo que el músico la habría tomado fuertemente del cuello para impedirlo, hasta que logró liberarse y escapar.

La denunciante señaló que había intentado accionar penalmente en 2022, pero desistió por presiones y por no hallarse en condiciones emocionales para afrontar el proceso. Explicó que decidió acudir nuevamente a la Justicia tras hallar archivos de audio y video que respaldarían sus dichos.

El descargo de Joaquín Levinton: “Me resulta muy importante aclararlo”

Ante la repercusión pública que tomó el caso, Joaquín Levinton rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, rechazando cada una de las imputaciones y exponiendo su versión de los hechos.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, inició el líder de Turf.

En su escrito, el artista remarcó los siguientes puntos centrales sobre el vínculo y los antecedentes:

Relación circunstancial: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”. Antecedentes en la Justicia: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”. Acoso persistente y pruebas: Levinton aseguró que su representación legal guardó capturas de pantalla sobre hostigamientos recientes: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”.

Finalmente, el cantante expresó estar “muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, dejando el asunto en manos de su equipo de abogados para responder formalmente en el ámbito judicial.