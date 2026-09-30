Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por un pedido de secuestro de su auto

El diputado viajaba rumbo a San Juan cuando fue detenido durante un control policial en San Luis. El procedimiento estuvo relacionado con una medida judicial por Hotesur que figuraba en los registros y generó una demora de varias horas.

El viaje de Máximo Kirchner hacia San Juan tuvo una interrupción inesperada este miércoles cuando la Policía de San Luis detectó que el vehículo que conducía figuraba en un antiguo pedido judicial de secuestro relacionado con la causa Hotesur. El legislador permaneció demorado durante aproximadamente dos horas, mientras los efectivos verificaban si la medida continuaba vigente.

El episodio ocurrió durante un control vehicular en la zona de Justo Daract, uno de los accesos a la provincia de San Luis.

Según la reconstrucción difundida posteriormente, el sistema de control detectó que la Honda CR-V que manejaba Kirchner aparecía vinculada con una orden judicial emitida años atrás en el marco de la causa Hotesur.

Ante esa alerta, los efectivos decidieron detener momentáneamente la marcha del vehículo y consultar la situación con las autoridades judiciales correspondientes.

La demora se extendió durante alrededor de dos horas, mientras se buscaba determinar si el pedido de secuestro seguía vigente.

La aclaración fue finalmente favorable para el legislador: la medida que aparecía en los registros había sido dictada en el pasado, pero ya no tenía vigencia. Por ese motivo, no se concretó el secuestro definitivo del automóvil y Kirchner continuó su viaje hacia San Juan.

El pedido de secuestro estaba relacionado con la causa Hotesur

La alerta que apareció durante el control tenía su origen en un antiguo oficio judicial firmado por el entonces juez federal Julián Ercolini.

El documento correspondía al expediente 11.352/2014, relacionado con la investigación conocida como Hotesur, y contemplaba en aquel momento el secuestro de distintos vehículos vinculados con personas y sociedades investigadas.

El oficio incluía vehículos relacionados con integrantes de la familia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otras personas y empresas mencionadas en el expediente.

Sin embargo, la situación registral que generó la demora de este miércoles correspondía a una etapa anterior de la causa. De acuerdo con la información publicada por Infobae, la medida sobre el vehículo que utilizaba Kirchner había sido dejada sin efecto, aunque la orden antigua permanecía cargada en los registros policiales.

Le hicieron un control de alcoholemia y dio negativo

Durante el procedimiento, además de las verificaciones relacionadas con el vehículo, los efectivos realizaron a Máximo Kirchner un control de alcoholemia.

El resultado fue negativo.

El propio diputado confirmó posteriormente ese dato y señaló que permaneció a disposición de la Policía y de la Justicia mientras se aclaraba la situación del automóvil.

Una vez finalizadas las consultas, las autoridades permitieron que continuara su recorrido hacia San Juan.

Tras el episodio, el diputado difundió un comunicado en el que explicó que utiliza habitualmente el vehículo y que había circulado anteriormente con él por distintas provincias sin inconvenientes.

Según su versión, se trataba de un automóvil modelo 2007 que utiliza para sus desplazamientos.

Kirchner también cuestionó públicamente el episodio y sostuvo que la orden atribuida al juez Ercolini correspondía a una medida que ya no estaba vigente. En su comunicado, además, afirmó que esperó a que las autoridades realizaran las consultas necesarias antes de continuar viaje.

Qué es la causa Hotesur

La causa Hotesur comenzó a partir de una investigación sobre las operaciones comerciales vinculadas con hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, entre ellos el Alto Calafate.

La investigación judicial analizó, entre otros aspectos, los vínculos comerciales entre las empresas hoteleras de la familia y sociedades relacionadas con Lázaro Báez, así como el origen y circulación de determinados fondos.

La acusación sostiene que se habrían utilizado operaciones vinculadas con la actividad hotelera para canalizar y dar apariencia lícita a fondos provenientes de delitos precedentes. Se trata de una hipótesis acusatoria, que deberá ser discutida en el juicio oral correspondiente.

El Tribunal Oral Federal N.º 5 fijó para el 19 de marzo de 2027 el comienzo del juicio oral y público por la causa Hotesur. El expediente fue separado de Los Sauces, que tendrá un debate diferente y comenzará el 23 de octubre de 2026.

En el proceso de Hotesur se encuentran entre los acusados Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, entre otros. La fecha y la organización del debate fueron establecidas por el tribunal luego de resolver el desdoblamiento de ambos expedientes.