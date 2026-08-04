Demoraron a Facundo Moyano tras una denuncia por presunta agresión a su novia

El dirigente político, hijo de Hugo Moyano, fue interceptado por la Policía de la Ciudad luego de un llamado de emergencia que alertó sobre una persona atacada y una mujer desnuda que corría por la vía pública. La joven fue trasladada al Hospital Pirovano.

Facundo Moyano, hijo del histórico dirigente sindical Hugo Moyano, fue demorado este martes por la madrugada luego de un amplio operativo policial y del SAME en el barrio porteño de Belgrano. El dirigente fue señalado por su pareja, Candela Arizaga, de 23 años, por una presunta agresión, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

El episodio se registró pasadas las 5 de la mañana en inmediaciones de la avenida Del Libertador al 5414. Hasta ese lugar acudió personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad tras recibir un aviso sobre una persona que estaría sufriendo un ataque y una mujer desnuda que corría por la vía pública.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el encargado del edificio, quien les manifestó que la pareja había salido del inmueble. A partir de esa información, los policías iniciaron un operativo en la zona y lograron interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vértiz y Sucre.

Según trascendió, tanto Moyano como la joven se encontrarían presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, aunque esta circunstancia deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes.

La denuncia de la joven y el traslado al hospital

De acuerdo con el parte policial, Arizaga acusó a Moyano de haberla agredido. Ante la situación, intervino personal del SAME, que trasladó a la joven al Hospital Pirovano para que recibiera atención médica.

Moyano, en tanto, fue llevado a la Comisaría Vecinal 13A, donde quedó en calidad de demorado mientras se define su situación.

En el marco de la investigación se realizó una consulta con la UFLA Norte (Unidad Fiscal de Flagrancia correspondiente a la zona) y se aguardan las medidas que determine la Justicia.

Además, las autoridades ordenaron al personal policial establecer un perímetro extenso en el lugar para preservar la escena y avanzar con las diligencias correspondientes.

Por el momento, la investigación continúa y se aguardan nuevas medidas judiciales para determinar qué ocurrió durante la madrugada en el edificio de Belgrano.