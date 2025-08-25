Decathlon abre su primera tienda en Argentina y ofrece 90 puestos de trabajo: cómo postularse y dejar el CV

La cadena francesa de indumentaria y artículos deportivos abrirá en octubre su primer local en Vicente López. La firma busca 90 trabajadores para diferentes áreas y lanzará, en simultáneo, su plataforma de venta online en todo el país.

La multinacional Decathlon avanza la apertura de su nueva tienda en Argentina. La compañía francesa, líder mundial en artículos deportivos, confirmó que en octubre inaugurará su primer local en el país, ubicado en el complejo Al Río de Vicente López. Además, desde la empresa ya iniciaron con el proceso de búsqueda, ya que quieren cubrir 90 puestos laborales.

El nuevo espacio, de 3.000 metros cuadrados, marcará el inicio de un plan de expansión que incluye aperturas en distintas provincias y una inversión estimada en 200 millones de dólares destinada a real estate, logística y desarrollo comercial. Además, desde el primer día, los consumidores podrán acceder al catálogo completo de productos a través de la web decathlon.com.ar, con envíos a todo el territorio nacional, que se habilitará a partir de octubre.

Empleo en Decathlon Argentina: qué perfiles buscan

Decathlon anunció que incorporará 90 empleados en esta primera etapa: 60 en el local y 30 en el área de logística. Los perfiles más demandados incluyen:

Atención al cliente y ventas en salón.

Personal de logística y depósitos.

Soporte administrativo y gestión digital.

Los candidatos deben cumplir con dos requisitos principales: disponibilidad horaria (full o part time) y posibilidad de trabajar los fines de semana.

Cómo postularse para trabajar en Decathlon Argentina

Los interesados podrán enviar su curriculum vitae a través de:

Randstad – Grupo One , en el sitio apprandstad.com.ar

, en el sitio apprandstad.com.ar Vía telefónica: +54 9 11 6640-2100

Incluir la referencia ref. 109994 al momento de inscribirse.

La empresa destacó que busca “personas apasionadas por el deporte, con actitud colaborativa, energía, proactividad y orientación a resultados”.

Decathlon ya había intentado desembarcar en la Argentina en el año 2000, con un local en Soleil (San Isidro), pero la crisis de 2001 obligó a cerrar sus operaciones. Hoy, con más de 1.700 tiendas en 78 países, la marca vuelve con un modelo renovado que combina tienda física y canal digital, replicando lo hecho en Uruguay y Paraguay.

En su catálogo estarán disponibles todas las marcas propias de la compañía, entre ellas Quechua, Kipsta, Rockrider, Domyos, Kuikma y Tribord, con productos que abarcan desde principiantes hasta deportistas de alto rendimiento.

Además, la tienda estaría planeado abrir más sucursales en 2026. Según fuentes de la empresa, en la lista estarían, ciudades del interior, como Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata y Tucumán.