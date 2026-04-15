De Tarrant, Columbine y “Pantriste”: las amenazas que aparecieron en al menos 5 provincia de Argentina

Los avisos aparecieron en al menos cinco provincias, incluido Mendoza. Investigan si existe un patrón común detrás de las amenazas que encendieron la preocupación en comunidades educativas.

Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas argentinas generó alarma en distintas provincias del país y puso en alerta a autoridades educativas y fuerzas de seguridad. Los mensajes, detectados en instituciones de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Neuquén, incluían advertencias con fechas concretas y referencias a episodios históricos de violencia escolar.

El caso más reciente en la provincia ocurrió en Las Heras, donde una inscripción en un baño escolar encendió las alarmas y motivó la activación de protocolos por parte de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el contenido de los mensajes. En varios casos, las amenazas incluían menciones a episodios como la Masacre de Columbine, perpetrada por Eric Harris y Dylan Klebold, que dejó 13 muertos y marcó un antes y un después en la violencia escolar.

También se registraron referencias a Brenton Tarrant, responsable del atentado en 2019 en Nueva Zelanda, y al caso conocido como “Pantriste”, ocurrido en Argentina en el año 2000, vinculado a situaciones de bullying escolar. Estas alusiones encendieron la preocupación por el posible efecto imitativo y la circulación de contenidos violentos en entornos digitales.

El caso en Mendoza y la respuesta de la Dirección General de Escuelas

En Las Heras, la aparición de un mensaje intimidante en una escuela generó preocupación entre familias y docentes. Ante esta situación, la DGE activó un operativo que incluyó refuerzo policial y dispositivos de contención para la comunidad educativa.

Desde el organismo confirmaron que el hecho está bajo investigación y que se trabaja para identificar a los autores. Además, reconocieron que este tipo de situaciones no cuenta con un protocolo específico, por lo que se encuentran en proceso de actualización de las normativas.

“Estamos garantizando la seguridad de los estudiantes y llevando tranquilidad a las familias. Se encontró un cartel que no debería haber estado en la institución, realizado por alumnos que estamos tratando de identificar”, expresó Carina Gannam, la directora de Acompañamiento Escolar. Además, agregó que no existe una amenaza concreta en curso y que están actuando de manera preventiva.

Por otro lado, los padres de la escuela indicaron que se enteraron de la noticia mediante el grupo de WhatsApp de los alumnos donde se viralizó la imagen.

Investigan vínculos con redes sociales y posibles desafíos virales

Uno de los focos de la investigación apunta a determinar si estas amenazas de tiroteos escolares están vinculadas entre sí y si podrían responder a algún tipo de reto viral o comunidad online.

El contexto reciente suma preocupación: semanas atrás se conoció que un adolescente involucrado en un crimen escolar en Santa Fe formaba parte de grupos virtuales de Reddit que promovían este tipo de ataques. Además, en Buenos Aires se registró un caso similar con un menor que había realizado amenazas y también integraba estos espacios.