De cuánto es la multa por comprar alcohol durante la veda electoral en las elecciones 2025

Desde el sábado a las 20 rige la veda electoral y queda prohibida la venta de alcohol. Los comercios pueden ser sancionados, pero ¿los compradores reciben multas?

Con las elecciones 2025, a la vuelta de la esquina, vuelve una de las consultas más comunes de cada comicio: ¿qué pasa si se compra o vende alcohol durante la veda electoral?. La restricción comenzará el sábado 25 de octubre a las 20 y se extenderá hasta el domingo 26 a las 21, período en el que no se puede vender bebidas alcohólicas en todo el país. Durante ese lapso, los bares, restaurantes, supermercados y quioscos deben suspender la venta de alcohol. Esta medida busca garantizar el desarrollo normal de los comicios y mantener el orden público.

¿Hay multa por comprar alcohol durante la veda electoral?

La Ley Electoral Nacional es clara en este punto: las sanciones recaen sobre los vendedores y no sobre los compradores. Los comercios o personas que sean sorprendidos vendiendo alcohol durante la veda pueden recibir penas de hasta seis meses de prisión, además de multas económicas y clausuras temporales.

En cambio, los ciudadanos que compren alcohol no tienen sanción prevista por la ley nacional. Sin embargo, si se consume en la vía pública, pueden recibir multas o arrestos según las normas municipales o los códigos contravencionales de cada provincia.

Veda electoral: hasta cuándo se puede comprar alcohol antes de las elecciones 2025

De acuerdo con la Justicia Nacional Electoral, la veda electoral 2025 por las elecciones del domingo 26 de octubre comienza 48 horas antes y rige en los siguientes horarios:

Comienza: sábado 25 de octubre a las 20.

Finaliza: domingo 26 de octubre a las 21.

Fuera de ese período, la venta y compra de alcohol es completamente legal, por lo que los comercios pueden funcionar con normalidad hasta minutos antes del inicio de la veda.

Durante la veda electoral quedan suspendidas varias actividades para garantizar la neutralidad del proceso. Entre ellas: actos de campaña, difusión de encuestas, eventos masivos y la venta de alcohol. Quienes incumplan estas normas pueden enfrentar multas o penas de prisión, según la gravedad de la infracción.