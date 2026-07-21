“Dar un paso al costado”, el mensaje del “Dibu” Martínez que sacude a la Selección

El arquero argentino, conmovido por el resultado, pidió disculpas a los hinchas y dejó entrever que podría dejar la camiseta albiceleste, en un momento de transición clave para el equipo nacional.

La final del Mundial 2026 en Nueva Jersey no solo significó la caída de la Selección Argentina frente a España por 1-0, sino también el inicio de un debate profundo sobre el futuro del plantel. El protagonista fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien compartió un mensaje en redes sociales que generó impacto inmediato: “El dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

El arquero marplatense, de 33 años, fue una de las figuras más destacadas del torneo. En la final, registró 11 atajadas, un récord en partidos decisivos de Copa del Mundo, y sostuvo a la Albiceleste hasta el gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario. Sin embargo, su esfuerzo no alcanzó para evitar la derrota y el desconsuelo se reflejó en sus palabras posteriores.

El mensaje de Martínez no solo transmite el dolor, sino también la posibilidad de un recambio generacional en el arco argentino. Su eventual salida abriría espacio para nombres como Juan Musso o Gerónimo Rulli, quienes ya integran el plantel y podrían asumir mayor protagonismo en el camino hacia el Mundial 2030. La incertidumbre se suma a las dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni, que reconoció que evaluará su futuro, y al posible retiro de Lionel Messi, quien a los 39 años disputó su tercera final mundialista.

La reacción de los hinchas fue inmediata. Miles de simpatizantes recibieron al plantel en Ezeiza, demostrando apoyo pese al dolor de la derrota. El cariño hacia el “Dibu” se mantiene intacto, aunque su mensaje encendió alarmas en la dirigencia y el cuerpo técnico. La Selección deberá afrontar en los próximos meses los amistosos FIFA y luego las eliminatorias sudamericanas, donde se pondrá a prueba la capacidad de reconstrucción tras un golpe tan duro.

El futuro de la Albiceleste se presenta cargado de incógnitas. La posible salida de referentes como Dibu, Messi y hasta Scaloni marcaría el inicio de una nueva etapa. Lo cierto es que el arquero dejó en claro que su compromiso fue total, pero también que llegó el momento de pensar en lo que viene. Su mensaje, sincero y doloroso, abre un debate inevitable: ¿cómo se reconfigura la Selección después de perder una final que parecía escrita para repetir la gloria de Qatar 2022?