Damián Betular y su sorprendente transformación para debutar en el teatro musical

El reconocido pastelero y figura televisiva Damián Betular sorprende con su debut en el musical Hairspray. Con un cambio de rol que incluye preparación actoral, transformación estética y disciplina escénica, se suma a una obra emblemática que aborda diversidad e inclusión, y que en el pasado tuvo nombres como John Travolta y Enrique Pinti en el mismo personaje.

El reconocido pastelero y figura televisiva Damián Betular atraviesa uno de los momentos más singulares de su carrera: su desembarco en el teatro musical. Acostumbrado a brillar en la gastronomía y en la pantalla chica, ahora se enfrenta al desafío de interpretar uno de los personajes principales en Hairspray, una obra emblemática que exige tanto talento escénico como compromiso con la preparación física y estética.

El cambio de rol del cocinero es notable. Betular deja atrás el delantal y los postres para asumir un papel que requiere actuación, canto y presencia escénica. Su transformación de look fue impactante: vestuario llamativo, maquillaje y caracterización que lo alejan de la imagen cotidiana que el público conoce. Este giro no solo sorprende a sus seguidores, sino que también lo posiciona como un artista versátil dispuesto a explorar nuevos territorios.

HAIRSPRAY, con DAMIAN BETULAR junto a un gran elenco, dirigidos por Fer Dente. 📍Teatro Coliseo

🗓️ Estreno: 6 de mayo

⏰ Funciones: de miércoles a sábados 20hs, domingos 18hs 🎟️ ENTRADAS YA A LA VENTA por @TicketekAr 30% OFF con códigos de descuento

– Comunidad Olga:… pic.twitter.com/WFkfl5OKii — OLGA (@olgaenvivo) November 12, 2025

La preparación para este debut incluyó ensayos intensivos, entrenamiento corporal y un trabajo minucioso en la construcción del personaje. Betular reconoció que cada detalle es parte de un “checklist gigante que me da la vida” que lo motiva y le da energía. La disciplina y la organización, habituales en su carrera gastronómica, se trasladan ahora al escenario, demostrando que la exigencia profesional es un rasgo que lo acompaña en cualquier ámbito.

Hairspray es mucho más que un musical colorido. Estrenado en Broadway en 2002 y basado en la película homónima de 1988, la obra aborda temas como la integración racial, la diversidad y la aceptación en la sociedad estadounidense de los años 60. Su trama gira en torno a Tracy Turnblad, una joven que sueña con bailar en un programa televisivo y que desafía prejuicios sociales y culturales. La importancia de la obra trasciende lo artístico: se convirtió en un símbolo de inclusión y cambio.

En el cine, el personaje de Edna Turnblad fue interpretado por John Travolta en la versión de 2007, mientras que en Argentina tuvo la impronta de Enrique Pinti, quien le dio un sello inolvidable en la adaptación local. Que ahora Betular asuma este rol significa un puente entre generaciones y estilos, y confirma la vigencia de un musical que sigue interpelando al público con su mensaje.

La relevancia de Hairspray radica en que combina entretenimiento con reflexión social. Sus canciones pegadizas y coreografías vibrantes conviven con un discurso que promueve la igualdad y la diversidad. Por eso, más allá de la actuación de Betular, el estreno tiene un valor cultural que lo convierte en un acontecimiento dentro de la escena teatral argentina.

El impacto de este debut también se mide en la reacción del público. La apuesta de Betular demuestra que los artistas pueden reinventarse y que la creatividad no tiene límites. Su transformación es un recordatorio de que el talento puede expandirse más allá de las etiquetas y que el cruce entre disciplinas enriquece la cultura.