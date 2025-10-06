Cyber Monday en Chile: cuánto sale traer un aire acondicionado a Argentina con los impuestos

Cientos de argentinos aprovechan las ofertas para comprar electrodomésticos de línea blanca a precios mucho más bajos que en el país. Sin embargo, al ingresar los productos por Aduana, se deben pagar impuestos según el tipo de artículo. Te contamos cuánto cuesta realmente traer un aire acondicionado desde Chile a la Argentina y qué pasos hay que seguir para hacerlo de manera legal.

El CyberMonday 2025 en Chile comenzó con fuertes descuentos en tecnología, electrodomésticos y calzado. Muchos argentinos ya aprovechan la oportunidad para comprar más barato a través de internet en tiendas como Falabella y retirar directamente en el país chileno. Ahora, se puede importar electrodomésticos de línea blanca, como aires acondicionados, pero hay que tener en cuenta que se tienen que pagar impuestos en la aduana y cumplir con los requisitos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde este lunes 6 hasta el miércoles 8 de octubre, los principales comercios chilenos como Falabella, Paris y Ripley ofrecen rebajas de hasta el 50%. Además, los compradores argentinos pueden adquirir productos online con DNI argentino, sin la necesidad de RUT, y retirarlos sin costo en las tiendas del país vecino, lo que facilita las compras, ya que en un día o en un fin de semana se puede ir y volver a lugares como Los Andes, Santiago o Viña del Mar.

Ya llegan los días más cálidos y muchos argentinos comienzan a pensar en comprar ventiladores o aires acondicionados. A diferencia de años anteriores, los argentinos pueden importar electrodomésticos de línea blanca, pero hay que tener en cuenta que se pagan impuestos a la hora de ingresar en la aduana.

Importar electrodomésticos desde Chile: qué impuestos se pagan

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes compren en Chile y quieran ingresar electrodomésticos a la Argentina deben abonar impuestos específicos al momento de pasar por la Aduana:

55% para productos como heladeras, lavarropas, lavavajillas, hornos, cocinas, termotanques y calefones eléctricos .

65% para aires acondicionados.

CyberMonday en Chile: cuánto sale un aire acondicionado con los impuestos

Si compras un aire acondicionado que te sale aproximadamente $299.990, lo que equivale a un total de $440.985 pesos argentinos (tomando como referencia $1.000 pesos chilenos equivalen a $1470 pesos argentinos aproximadamente, ya que la cotización varia).

A eso hay que sumarle el 65% de impuestos que hay que pagar en Aduana y quedaría en aproximadamente entre $727.625.

En Argentina, un modelo similar se consigue aproximadamente por $1.200.000, aunque en algunos comercios se puede conseguir en oferta por $849.999 y acceder a cuotas sin interés.

Paso a paso para ingresar un electrodoméstico a Argentina

Para quienes planean aprovechar el CyberMonday chileno, el proceso de importación es sencillo, pero debe realizarse correctamente para evitar sanciones: