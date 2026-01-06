¡Cuidado con los camellos! Luciano Benavides y la gran maniobra para evitar un accidente en el Dakar

El piloto argentino protagonizó un momento inesperado con su moto en plena tercera etapa de la competencia más exigente del mundo motor, cuando los animales irrumpieron en el trazado del desierto saudí.

El Rally Dakar 2026 volvió a mostrar la dureza y los imprevistos que caracterizan a la carrera. En la región de Al Ula, el salteño Luciano Benavides debió reaccionar con rapidez y precisión al encontrarse de frente con varios camellos que atravesaron el camino en plena velocidad. La maniobra fue clave para evitar un choque que pudo haber tenido consecuencias graves.

Con su moto KTM oficial del Red Bull Factory Racing, Benavides logró esquivar a los animales y continuar con el ritmo de competencia. El episodio reflejó la capacidad de reflejos y concentración que exige el Dakar, donde cada segundo puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o quedar fuera por un accidente.

Tras superar el susto, el argentino completó una actuación sólida y se ubicó cuarto en la etapa, a 4 minutos y 30 segundos del vencedor del día, el español Tosha Schareina con Honda. Este resultado le permitió mantenerse en el grupo de punta y demostrar su regularidad en una edición marcada por la dureza del terreno.

En la clasificación general, Benavides ocupa el quinto puesto, con un retraso de poco más de 11 minutos respecto al líder provisional, el australiano Daniel Sanders, su compañero de estructura en KTM. La diferencia aún lo mantiene en la pelea por los primeros lugares, con varias etapas por delante.

El cruce con los camellos se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada, recordando que el Dakar no solo enfrenta a los pilotos con dunas, piedras y largas distancias, sino también con la fauna local que puede aparecer de manera inesperada en el recorrido.

La competencia continuará con la cuarta etapa maratón, un tramo de 451 kilómetros cronometrados en la misma región de Al Ula. Allí, los corredores no tendrán asistencia mecánica, lo que eleva aún más el nivel de exigencia y obliga a extremar la concentración. El desempeño de Luciano Benavides reafirma su condición de referente argentino en el Dakar y mantiene viva la expectativa de que pueda escalar posiciones en la clasificación general.