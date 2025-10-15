Cuatro especies de flores ideales para el hogar y que atraen a las mariposas

Con colores vibrantes, perfume natural y bajo mantenimiento, estas plantas transforman cualquier rincón en un refugio vivo que conecta con la biodiversidad y el bienestar cotidiano.

En tiempos donde el contacto con la naturaleza se vuelve cada vez más valioso, sumar flores que atraen mariposas al hogar es una forma sencilla y encantadora de reconectar con lo esencial. Además de aportar color y vida a balcones, patios o interiores luminosos, estas especies cumplen un rol clave en la biodiversidad urbana. Las mariposas, lejos de ser solo visitantes decorativos, son polinizadoras fundamentales y un indicador de salud ambiental.

Entre las flores que atraen mariposas, hay cuatro especies que se destacan por su belleza, facilidad de cultivo y capacidad de seducción natural: lavanda, lantana, zinnia y margarita. Cada una tiene su encanto particular y puede adaptarse a distintos espacios, desde macetas pequeñas hasta canteros amplios. Incorporarlas no requiere experiencia previa en jardinería, pero sí atención a ciertos cuidados básicos.

La lavanda es una de las favoritas por su perfume envolvente y sus tonos violáceos. Requiere sol directo y riego moderado, ideal para climas secos como el de Mendoza. Además de atraer mariposas, también convoca abejas y repele mosquitos, lo que la convierte en una aliada multifunción. Su presencia aporta calma y elegancia, y suele asociarse con la serenidad y la limpieza emocional.

La lantana, por su parte, ofrece racimos multicolores que van del rojo al amarillo, pasando por el naranja y el rosa. Es resistente al calor y florece durante gran parte del año. En balcones soleados, se convierte en un imán para mariposas de distintas especies. Su mantenimiento es sencillo: necesita sol pleno y riego espaciado. En lenguaje simbólico, representa la energía vital y la transformación.

Las zinnias son flores tipo margarita, con pétalos vibrantes y gran variedad de colores. Se cultivan fácilmente en macetas y prefieren el sol pleno. Su floración prolongada y su néctar abundante las vuelve irresistibles para mariposas urbanas. En el imaginario popular, se vinculan con la alegría, la perseverancia y el renacer. Son perfectas para sumar un toque lúdico y fresco al jardín.

Por último, la clásica margarita —en sus versiones blancas o híbridas rosadas— es una opción noble y accesible. Tolera bien el sol y el clima templado, y suele ser visitada por mariposas que buscan alimento o lugar para oviponer. Más allá de su estética simple, simboliza la pureza, la esperanza y la conexión con lo natural. En conjunto con otras especies, crea un ecosistema amigable y equilibrado.