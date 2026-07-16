Cuántos millones de dólares ya aseguró la Selección Argentina por llegar a la final del Mundial 2026 y cuánto cobrará si es campeona

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo alimenta el sueño de un nuevo título, sino que también representa un importante premio económico. La FIFA confirmó un reparto récord para esta edición y la AFA ya tiene garantizados millones de dólares, con una cifra aún mayor en juego si derrota a España.

La Selección Argentina volvió a meterse entre los dos mejores equipos del planeta tras vencer a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026. Además de la posibilidad de conquistar una nueva Copa del Mundo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró un importante ingreso económico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con la final ante España en el horizonte, la diferencia entre levantar el trofeo o terminar como subcampeón también se refleja en los premios que entrega la FIFA, que en esta edición estableció el mayor fondo económico en la historia de los Mundiales.

Cuánto dinero ya tiene asegurado Argentina por llegar a la final

Solo por haber alcanzado la definición del campeonato, la AFA ya tiene garantizado un premio de 33 millones de dólares, correspondiente al subcampeón del Mundial 2026. Eso significa que, aun si Argentina no logra imponerse en la final, recibirá esa cifra por su desempeño deportivo a lo largo del torneo.

Si la Selección Argentina vence a España y consigue el bicampeonato del mundo, el premio ascenderá a 50 millones de dólares. La diferencia entre terminar primero y segundo será de 17 millones de dólares, por lo que la final también tendrá un fuerte impacto económico para la AFA.

La edición 2026 del campeonato marcó un antes y un después en materia económica. Por primera vez participaron 48 selecciones, lo que incrementó la cantidad de partidos, los ingresos por derechos de televisión, patrocinadores y venta de entradas.

Gracias a ese crecimiento, la FIFA destinó un fondo récord para premiar a las federaciones nacionales según el rendimiento deportivo. Además de los premios por posición final, cada asociación recibió un aporte económico para afrontar los gastos de preparación, logística y concentración antes del inicio del certamen.

Cómo se distribuyen los premios del Mundial 2026

La escala de premios establecida por la FIFA quedó conformada de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Tercer puesto: 29 millones de dólares

Cuarto puesto: 27 millones de dólares

Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares

Del noveno al decimosexto puesto: 15 millones de dólares

Del puesto 17 al 32: 11 millones de dólares

Del puesto 33 al 48: 9 millones de dólares

A estos montos se suman los fondos destinados por la FIFA para cubrir los costos de organización y preparación de cada selección participante, que es de 1,5 millones de dólares.

Quién recibe el dinero que entrega la FIFA

Los premios económicos no son transferidos directamente a los futbolistas, sino a las federaciones nacionales. En el caso argentino, el dinero será recibido por la AFA, que posteriormente distribuye los recursos entre el plantel, el cuerpo técnico y otros sectores vinculados a la participación en el torneo.