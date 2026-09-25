Cuánto cuesta la camiseta de despedida de Lionel Messi como capitán de la Selección Argentina

El modelo especial que Adidas lanzó para el último partido de Messi con la Albiceleste combina símbolos patrios, detalles dorados y un valor histórico único. Con precios que varían según la versión, se transformó en un objeto de colección que ya despierta furor entre los hinchas.

La camiseta de despedida de Lionel Messi como capitán de la Selección Argentina no es una prenda más: es el símbolo de un cierre de ciclo que quedará grabado en la memoria del fútbol mundial. El encuentro frente a Benín, el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, será el escenario donde el astro rosarino vista por última vez la camiseta nacional, en un partido que promete ser histórico.

Un diseño cargado de identidad

El modelo presenta tres franjas verticales —dos celestes y una blanca— que evocan la bandera argentina. En el centro se destaca el Sol de Mayo dorado, un emblema patrio que aporta solemnidad y refuerza el carácter de homenaje. Los números y apellidos también aparecen en dorado, mientras que el escudo de la AFA luce las tres estrellas que recuerdan los títulos mundiales.

Otro detalle distintivo es el reemplazo del clásico logo de Adidas por el logo personal de Messi, un gesto que convierte a la prenda en un artículo único. El cuello y los puños en negro con ribetes dorados aportan elegancia y diferencian esta edición de cualquier otra utilizada por la Selección.

Precios y dónde conseguirla

La camiseta se comercializa en la tienda oficial de Adidas en distintas versiones. La más exclusiva, jugador personalizada, alcanza los $259.999. También se ofrecen modelos fan a $189.999, versiones para mujer y niño a $149.999, y opciones de arquero en verde que rondan entre $159.999 y $229.999. Para quienes buscan alternativas más accesibles, la línea de entrenamiento se consigue desde $41.999.

La colección incluye además shorts, medias, camperas de salida y camisetas pre-match, todas con el mismo concepto visual que refuerza la idea de despedida y homenaje.

El último partido de Messi

El amistoso frente a Benín será el escenario elegido para que Messi se despida oficialmente de la Albiceleste. El anuncio de su retiro, realizado el 31 de agosto tras la final del Mundial 2026, generó un impacto global. Ahora, la camiseta se convierte en el símbolo tangible de ese adiós, un recuerdo que los hinchas podrán conservar más allá de los 90 minutos.

La expectativa es enorme: se espera un Monumental colmado y un clima de celebración que combine emoción y gratitud. La camiseta, con su diseño especial y su valor histórico, será el testimonio material de un momento irrepetible en el fútbol argentino.