¿Cuánto cuesta el pan dulce de Betular?

Los productos navideños de los cocineros y pasteleros más reconocidos de la argentina ya están disponibles y sus valores vuelven a encender el debate: las versiones premium llegan con precios que ponen a prueba cualquier presupuesto.

La temporada de Fiestas volvió a encender la competencia por el pan dulce gourmet, un segmento que cada año suma más seguidores y también más polémicas por los precios. Entre todas las propuestas, el nombre que más ruido genera es el de Damián Betular, cuyo pan dulce se posiciona nuevamente como uno de los más caros del mercado y marca la pauta dentro del universo pastelero local.

El producto estrella del jurado de MasterChef se vende en su reconocida Betular Pâtisserie, en Villa Devoto, y mantiene la estética sofisticada que caracteriza a su marca. Se trata de una pieza de 750 gramos, elaborada con masa de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, coronada por un craquelin que suma textura y aroma. La presentación también juega su papel: viene en un packaging premium pensado para regalo, un detalle que refuerza su posicionamiento.

El precio, sin embargo, es lo que más debate genera. Este año, el pan dulce de Betular cuesta $56.000, cifra que lo ubica en el tope del segmento y que alimenta la conversación en redes sobre cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por un producto artesanal firmado por un chef famoso. En un contexto donde proliferan recetas caseras y opciones más accesibles, la diferencia de valores se vuelve un tema recurrente.

La oferta de pan dulce de celebridades no se limita a Betular. Maru Botana lanzó dos versiones de un kilo a $45.000, con combinaciones que apelan a la nostalgia y a los sabores tradicionales. Donato de Santis, por su parte, mantiene su clásico panettone italiano a $29.990, una de las alternativas más económicas dentro del circuito gourmet. La variedad de precios y estilos muestra que el mercado se diversificó y que cada chef busca su propio sello.

También se suman propuestas como las de Ximena Sáenz, que este año amplió su carta con tres sabores distintos, todos a $45.000, y las de Mauricio Asta, cuyo pan dulce de un kilo se vende a $50.000 y promete larga duración gracias a su envase hermético. La presencia de estos nombres consolida un fenómeno que combina gastronomía, branding personal y consumo estacional.

La “polémica” por los precios se repite cada diciembre, pero lo cierto es que estos productos apuntan a un público que busca calidad, ingredientes seleccionados y una experiencia asociada a la figura del chef. En ese sentido, el pan dulce de Betular se sostiene como un símbolo del segmento premium, más allá de las discusiones que despierta su valor.

Con la llegada de las Fiestas, la pregunta vuelve a instalarse: ¿cuánto pesa la marca personal a la hora de elegir un pan dulce? Mientras algunos consumidores apuestan por propuestas artesanales de renombre, otros prefieren alternativas más económicas o directamente se inclinan por la cocina casera. Lo que está claro es que el pan dulce gourmet ya es parte del paisaje navideño argentino y que, año tras año, sigue generando conversación.