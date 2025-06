Cristina Kirchner habló en el PJ Nacional ante un posible fallo de la Corte: “Estar presa es un certificado de dignidad”

En un acto cargado de tensión política, Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrarse en público y advirtió sobre las consecuencias de un fallo adverso en la causa Vialidad. Con presencia de Kicillof, pidió unidad en el peronismo y lanzó críticas al gobierno de Milei y al Poder Judicial.

En medio de la expectativa por un posible fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que podría derivar en una condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, la ex mandataria encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista Nacional. La ex presidenta cuestionó al Gobierno de Javier Milei, apuntó contra el Poder Judicial y envió un mensaje hacia el interior del peronismo.

El encuentro se realizó en el marco del aniversario número 69 de los fusilamientos de José León Suárez, y reunió a legisladores, gremialistas, artistas, referentes sociales y militantes de distintos sectores del peronismo. La presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que no estaba confirmada, sumó volumen político al acto y reforzó la intención de mostrar unidad frente a un escenario judicial y político complejo.

En su discurso, la ex mandataria hizo foco en el avance de la causa Vialidad, que podría derivar en prisión domiciliaria y la inhabilitación política. “Cuando los responsables del endeudamiento, los del correo, los parques eólicos o los peajes siguen caminando libres por la calle, créanme: estar presa es un certificado de dignidad“, afirmó Kirchner en un tono desafiante.

También recordó el intento de magnicidio sufrido en 2022, señalando: “Soy una fusilada que vive, y no me va a alcanzar la vida para agradecer estar viva”. En ese marco, criticó la cobertura mediática del hecho: “Clarín tituló ‘Un brasilero gatilló en la cara’ mientras hoy habla de sicarios. Son los mismos que minimizan un intento de asesinato y amplifican un fallo que aún no salió”.

En un tramo central de su discurso, Cristina Kirchner cuestionó los personalismos dentro del movimiento: “Ya sabemos lo que pasa cuando alguien que llegó con un proyecto colectivo termina actuando como un proyecto individual. Es un problema histórico del peronismo”, advirtió.

Asimismo, llamó a reconstruir la unidad peronista, pero con sentido estratégico: “Se trata de una unidad que nos asegure la victoria, no de una simple foto. En 2019 lo logramos. En 2023, estuvimos a dos puntos de volver a ganar, a pesar de todo. Una cosa son los errores, otra muy distinta son las defecciones”.

Cristina no escatimó críticas al actual presidente. “No podemos seguir naturalizando una Argentina estructurada en torno a la crueldad. Hay un pueblo que sufre, que demanda, y ahí tenemos que estar nosotros. Con empatía, con cercanía, haciendo lo que siempre supimos hacer: construir una organización popular y democrática”.