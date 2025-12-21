Cristina Kirchner fue internada de urgencia: de qué la operaron y qué dice el parte médico

La exmandataria ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro abdominal agudo, fue operada de urgencia y permanece internada. El parte médico oficial indicó que no hubo complicaciones y que su evolución es favorable.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada y operada de urgencia este sábado en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar un cuadro de dolor abdominal que derivó en el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada.

El primer comunicado oficial fue difundido durante la noche del sábado por la institución médica, donde se informó que la exmandataria ingresó al sanatorio con síntomas compatibles con un síndrome apendicular agudo. Tras la realización de los estudios correspondientes, los profesionales confirmaron el diagnóstico y resolvieron avanzar con una intervención quirúrgica por vía laparoscópica.

Según detalló el parte médico, la cirugía permitió constatar un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. El informe fue firmado por la doctora Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi, quien indicó que la evolución clínica de la paciente era adecuada y que no se registraron complicaciones inmediatas luego de la operación.

La decisión de trasladar a Cristina Kirchner a un centro de salud se tomó luego de una evaluación médica realizada en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Profesionales de la salud acudieron al lugar tras el inicio del dolor abdominal y, tras una primera valoración, determinaron la necesidad de realizar estudios de mayor complejidad en un establecimiento especializado.

El Sanatorio Otamendi fue el centro elegido para la atención médica de la ex presidenta, una institución privada donde ya había sido asistida en oportunidades anteriores. El traslado se realizó con la correspondiente autorización judicial y la intervención quirúrgica tuvo lugar durante la tarde del mismo día de su ingreso, desarrollándose sin inconvenientes, según indicaron fuentes cercanas al procedimiento.

De acuerdo con la información oficial, la cirugía se realizó mediante técnica laparoscópica, un abordaje habitual para este tipo de patologías. Tras la operación, Fernández de Kirchner quedó internada para control y seguimiento de su evolución, bajo las pautas médicas habituales para este tipo de intervenciones.

El parte difundido por el sanatorio no precisó plazos de internación ni detalles sobre el alta médica, aunque remarcó que la evolución inicial era favorable. Desde el entorno de la exmandataria señalaron que el procedimiento fue exitoso y que se aguardaba la evolución de las horas posteriores para definir los próximos pasos.

El episodio de salud se produce en un contexto judicial en el que la expresidenta, Cristina Kirchner se encuentra bajo prisión domiciliaria desde hace seis meses, luego de que quedara firme su condena en la causa Vialidad. El pasado 11 de junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado.

Hasta este sábado, acumulaba 192 días sin salir de su vivienda. En las últimas semanas, su situación estuvo marcada por distintas resoluciones judiciales, entre ellas la confirmación del uso obligatorio de una tobillera electrónica, mayores restricciones para el ingreso de visitas a su domicilio y la autorización para acceder a la terraza del edificio por un máximo de dos horas diarias.

Pese a permanecer detenida, Cristina Kirchner continúa participando de manera virtual en el juicio por la causa Cuadernos, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, con audiencias programadas dos veces por semana.