Crédito hipotecario del Banco Nación: cuánto podés pedir para construir tu casa y pagar una cuota de $570.865

El Banco Nación mantiene vigente su línea de créditos hipotecarios UVA para construcción de vivienda con una de las tasas más bajas del mercado. Conocé cuánto dinero podés solicitar, cuáles son los requisitos y qué ingresos necesitás para acceder al préstamo.

Los créditos hipotecarios volvieron a convertirse en una de las herramientas más consultadas por quienes buscan construir, comprar o ampliar su vivienda. En ese escenario, el Banco Nación continúa ofreciendo una de las líneas más competitivas del mercado gracias a una tasa nominal anual del 6%, una de las más bajas entre las entidades financieras. Según las simulaciones oficiales del banco, quienes estén dispuestos a afrontar una cuota inicial de $570.865 pueden acceder a un préstamo destinado a la construcción de una vivienda única.

Crédito hipotecario: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $570.865

Según el simulador oficial del Banco Nación, para obtener una cuota inicial de $570.865 es necesario solicitar un crédito hipotecario de $74.000.000 destinado a la construcción de una vivienda única, con un plazo de 20 años.

La operación se realiza con una TNA del 6%, un CFT TNA del 8,4% y un CFT TEA del 8,74%. En este ejemplo, la propiedad tiene un valor de $100.000.000, por lo que el banco financia el 74% del proyecto. La cuota equivale a 279.08 UVAs, mientras que el monto inicial del préstamo representa 36.176,44 UVAs.

Para obtener un préstamo de $74 millones, el banco solicita demostrar ingresos netos mensuales de al menos $2.283.458, considerando la suma entre el titular y un eventual codeudor. En tanto, el ingreso mínimo requerido para el titular del préstamo es de $1.141.729.

Qué tasas aplica el Banco Nación en los créditos hipotecarios UVA

Para quienes acreditan el sueldo en la entidad y adhieren al mecanismo de tope por CVS (Coeficiente de Variación Salarial), las condiciones financieras actuales son las siguientes:

Tasa Nominal Anual (TNA): 6%

Tasa Efectiva Mensual (TEM): 0,5%

Costo Financiero Total (CFT TNA): 8,4%

Costo Financiero Total (CFT TEA): 8,74%

Valor actual de la UVA: $2.045,53

El mecanismo de tope por CVS busca limitar el impacto que pueden generar las actualizaciones de la UVA cuando los salarios evolucionan por debajo de la inflación.

Podés simular tu crédito acá: Banco Nación

Quiénes pueden acceder a los créditos hipotecarios del Banco Nación

La línea está destinada tanto a trabajadores en relación de dependencia como a independientes, monotributistas y jubilados que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad. En el caso de los empleados efectivos, deberán acreditar al menos un año de antigüedad laboral, con un mínimo de seis meses en el empleo actual.

Los trabajadores contratados deberán demostrar 12 meses de permanencia en su puesto.

Por su parte:

Los autónomos deberán acreditar dos años de actividad desde la primera declaración jurada presentada.

deberán acreditar dos años de actividad desde la primera declaración jurada presentada. Los monotributistas tendrán que demostrar dos años de inscripción en el régimen y al menos un año en la categoría vigente.

Qué documentación pide el Banco Nación

Para iniciar el trámite del crédito hipotecario UVA, los solicitantes deberán presentar distinta documentación según su situación laboral.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Últimos tres recibos de sueldo para empleados.

Certificación de ingresos y comprobantes de aportes para autónomos.

Últimos seis pagos del Monotributo para monotributistas.

Últimos tres recibos de haberes para jubilados y pensionados.

Además, cuando el solicitante esté casado, el cónyuge deberá prestar conformidad en la operación, incluso si no participa con ingresos.

¿Es obligatorio ser cliente del Banco Nación?

El Banco Nación aclaró que no es un requisito indispensable cobrar el sueldo en la entidad para acceder a un crédito hipotecario. Las personas que no sean clientes también pueden solicitar las líneas +Hogares, aunque las condiciones financieras pueden variar respecto de quienes acreditan sus haberes en el banco y acceden a las tasas preferenciales.