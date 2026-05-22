Crecen los casos de Hepatitis A: el 75% son de adultos jóvenes

El Ministerio de Salud encendió las alarmas tras detectar un crecimiento de casos de Hepatitis A en el país. El nuevo patrón epidemiológico muestra que la mayoría de los contagios se concentra en personas de entre 20 y 39 años.

La Hepatitis A volvió a ubicarse bajo seguimiento sanitario en Argentina luego de que el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) confirmara un aumento de casos durante las primeras semanas de 2026. Según el informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación, hasta la semana epidemiológica 16 se registraron 34 casos confirmados de Hepatitis A, y el dato que más preocupa a las autoridades sanitarias es que el 75% de los contagios corresponde a adultos jóvenes de entre 20 y 39 años.

Qué es la Hepatitis A y cómo se transmite

La Hepatitis A es una inflamación aguda del hígado provocada por el virus VHA. Su principal vía de transmisión es fecal-oral, es decir, a través del contacto con agua o alimentos contaminados o mediante contacto cercano entre personas.

El médico hepatólogo Roberto Pérez Ravier explicó que la enfermedad había disminuido considerablemente tras la incorporación de la vacuna obligatoria en el calendario nacional en 2005.

“Desde que comenzó la vacunación infantil prácticamente desaparecieron los casos graves en niños. Pero ahora estamos viendo más casos en adultos que nunca tuvieron contacto con el virus ni recibieron inmunización”, señaló el especialista.

De acuerdo a los especialistas, muchas personas mayores de 30 años no recibieron la vacuna cuando eran niños y tampoco desarrollaron inmunidad natural por contacto previo con el virus. Eso genera actualmente una población susceptible al contagio.

“Los primeros niños vacunados tienen hoy menos de 20 años. Entonces, quienes hoy tienen entre 20 y 40 años pueden contagiarse si nunca estuvieron expuestos al virus”, explicó Pérez Rabier. Además, el especialista detalló que en adultos la enfermedad suele manifestarse con síntomas más severos que en niños.

Cuáles son los síntomas de la Hepatitis A

Entre los principales síntomas de la Hepatitis A aparecen:

Color amarillento en piel y ojos (ictericia)

Orina oscura

Cansancio extremo

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Fiebre

Heces de color claro

En algunos casos, la enfermedad puede derivar en una falla hepática aguda severa, especialmente en adultos. “El año pasado hubo pacientes internados en Mendoza con cuadros graves. Incluso algunos necesitaron evaluación en centros de trasplante hepático”, indicó el médico.

Aunque los datos nacionales encendieron la alerta, en Mendoza también se detectó un incremento de consultas y casos vinculados a Hepatitis A. El especialista confirmó que tanto en hospitales públicos como en el ámbito privado comenzaron a aparecer más pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad. “Hace mucho tiempo que no hablábamos de Hepatitis A porque la vacunación había reducido muchísimo los contagios”, explicó.

Quiénes deben vacunarse contra la Hepatitis A

Desde el sistema sanitario remarcaron que existen grupos considerados de riesgo que pueden acceder gratuitamente a la vacunación.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores gastronómicos

Personal de salud

Personas con enfermedades hepáticas

Personas con VIH

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Trabajadores de guarderías o espacios con niños pequeños

En Mendoza, según indicaron desde el vacunatorio central, actualmente no hay faltantes de dosis.

Cuáles son las medidas de prevención

Las autoridades sanitarias insistieron en reforzar las medidas básicas para evitar contagios:

Lavado frecuente de manos

Consumo de agua potable

Higiene adecuada de alimentos

Vacunación

Evitar compartir utensilios o elementos contaminados

Además, recomendaron aislar a quienes presenten síntomas durante al menos una semana desde el inicio del cuadro clínico.