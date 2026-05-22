Crece la expectativa por una posible visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo podría llegar

Desde el Gobierno nacional y el entorno del Vaticano dejaron entrever que el sumo pontífice podría realizar una gira por América Latina. Argentina estaría entre los destinos previstos.

La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a generar fuerte expectativa luego de una serie de señales que surgieron tanto desde el Gobierno nacional como desde Uruguay y el Vaticano. Este viernes, el canciller argentino Pablo Quirno publicó un sugestivo mensaje en redes sociales que rápidamente despertó repercusión. “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Cuándo podría visitar la Argentina el Papa

Aunque no brindó más detalles, sus palabras alimentaron las versiones sobre una eventual llegada del pontífice al país durante una gira por América Latina prevista para los próximos meses.

En paralelo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron que trabajan intensamente para que la visita del Papa a la región se concrete en noviembre.

Incluso, el intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso, aseguró que León XIV tendría previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú durante la primera quincena de ese mes, aunque todavía no existiría un cronograma definitivo.

Según trascendió, uno de los lugares incluidos en la posible recorrida sería el Santuario de la Virgen de los 33, en Uruguay.

Qué dijeron desde el Vaticano

Pese al creciente entusiasmo, desde la Iglesia todavía mantienen cautela. El cardenal uruguayo Daniel Sturla afirmó que la presencia del Papa en Sudamérica sería “casi segura”, aunque aclaró que aún no existe una confirmación oficial por parte de la Santa Sede. “Creo que no habrá anuncio oficial hasta mediados de junio”, señaló al diario uruguayo El País.

Mientras tanto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también se había referido meses atrás a la posibilidad de una llegada del pontífice al país. En ese contexto, reveló que desde River Plate ofrecieron el estadio Monumental para recibir al líder de la Iglesia Católica.

La invitación de Javier Milei al papa León XIV

Las gestiones diplomáticas para concretar el viaje comenzaron meses atrás. En febrero, el canciller Pablo Quirno viajó a Roma y entregó personalmente una carta firmada por el presidente Javier Milei invitando formalmente al Papa a visitar la Argentina.

“Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz y el entendimiento entre las naciones”, había expresado el funcionario tras el encuentro.

Tiempo después, Milei mantuvo además una audiencia oficial con el pontífice en el Vaticano, donde ambas partes destacaron la buena relación bilateral entre Argentina y la Santa Sede.

Una visita histórica para la Argentina

De concretarse, la llegada de León XIV tendría un enorme impacto simbólico y religioso: sería la primera visita de un Papa al país en casi 40 años. Además, marcaría un fuerte contraste con el pontificado de Francisco, quien nunca regresó a la Argentina durante sus 12 años al frente de la Iglesia Católica.

Por el momento, ni la Conferencia Episcopal Argentina ni las autoridades eclesiásticas de Uruguay recibieron una comunicación formal del Vaticano, aunque todo indica que las próximas semanas serán clave para definir si finalmente el viaje se concreta.