Controladores aéreos advierten que pararán por cinco días: cómo afectará a los vuelos

La medida gremial anunciada por Atepsa generará interrupciones programadas en distintos aeropuertos del país y podría provocar demoras. Las aerolíneas recomiendan revisar el estado de cada vuelo y anticiparse a posibles reprogramaciones, mientras especialistas advierten que el impacto podría sentirse incluso fuera de los horarios de protesta.

La actividad aérea en la Argentina volverá a enfrentar días de tensión luego de que la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) confirmara un plan de paros escalonados que afectará los despegues en todos los aeropuertos del país. La medida, que se extenderá durante cinco días consecutivos, se enmarca en un conflicto salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y podría generar importantes demoras y reprogramaciones.

El gremio aclaró que no habrá cierre de aeropuertos, pero sí una interrupción total de autorizaciones de despegue y de la recepción de planes de vuelo durante cada franja horaria. Esto significa que cualquier aeronave cuyo horario coincida con el paro deberá permanecer en plataforma hasta que se reanuden las operaciones. “Es una medida técnica, no política: sin autorización, ningún avión puede despegar”, explicó un especialista en gestión aeronáutica.

El cronograma confirmado establece paros desde el jueves 26 de febrero hasta el lunes 2 de marzo, con cortes de tres horas por día.

Las franjas afectadas serán

jueves 26 de 15 a 18

de 15 a 18 viernes 27 de 19 a 22

de 19 a 22 sábado 28 de 13 a 16

de 13 a 16 domingo 1 de 9 a 12

de 9 a 12 lunes 2 de 5 a 8.

Cada jornada impactará de manera distinta según el tipo de operación, desde la aviación general hasta los vuelos comerciales regulares.

Desde Atepsa señalaron que la medida responde al estancamiento en las negociaciones salariales. “No podemos seguir trabajando con salarios atrasados y sin respuestas concretas”, expresaron desde la conducción sindical, que además convocó a una asamblea general para este martes 24 de febrero. De ese encuentro podría surgir una postergación del plan de lucha si aparece una oferta superadora.

Las aerolíneas ya anticipan un efecto dominó: aunque los paros duren solo tres horas, las demoras podrían extenderse durante toda la jornada debido a la reorganización de turnos, reprogramaciones y acumulación de vuelos en tierra. “Un paro técnico de este tipo puede desordenar toda la red aérea durante el día, incluso si la franja es corta”, advirtió un experto en operaciones aeroportuarias.

A diferencia de otras medidas gremiales, Atepsa confirmó que se garantizarán los servicios esenciales, entre ellos vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado, de emergencia y de búsqueda y salvamento. Esto permitirá que situaciones críticas no se vean afectadas por la protesta, aunque el impacto en los vuelos comerciales será inevitable.

El conflicto vuelve a tensar el cierre de la temporada de verano, uno de los períodos de mayor movimiento aéreo. Con miles de pasajeros afectados en todo el país, el sector espera que la negociación avance en las próximas horas para evitar un escenario de mayor incertidumbre. “Si no hay acuerdo, marzo podría comenzar con un panorama aún más complicado”, anticiparon desde el sector.