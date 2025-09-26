Conocé qué colores vestir esta Primavera si tu piel aún no vio ni un rayo de sol

La colorimetría se posiciona como el mejor truco de estilo para realzar la belleza en la madurez. Si tu piel aún no tiene color, la paleta primaveral se convierte en su aliada fundamental. Descubrí que looks inyectan luz a tu rostro para lograr un look elegante y absolutamente radiante sin esfuerzo.

Con el primer sol asomando y el termómetro subiendo, muchas mujeres se enfrentan al dilema de dejar atrás los tonos invernales sin tener aún ese codiciado toque bronceado en la piel. Para algunas mujeres, especialmente aquellas de entre 40 y 60 años cuya tez es pálida o de bajo contraste (subtono frío o neutro), la elección del vestuario se vuelve una herramienta de imagen personal clave. Olvidarse del negro y del gris oscuro es el primer paso.

La clave está en la colorimetría de la indumentaria, la ciencia que dicta que los colores cerca del rostro deben armonizar con nuestra pigmentación natural para “encender” la luminosidad. Usar la paleta correcta no solo viste, sino que actúa como un filtro natural que suaviza, minimiza las ojeras y reduce la percepción de fatiga.

La moda de la Primavera/Verano 2025 abraza dos grandes categorías que favorecen enormemente a la piel sin broncear: los pasteles suaves y los neutros pulcros.

Azul Talco y Lavanda (Los Fríos Luminosos): El Azul Talco (o azul bebé) es un tono pastel de marcado acento fresco que fue una estrella en las pasarelas de Prada y Chanel. Un experto en colorimetría explica que estos tonos, “al tener una base azulada, reflejan la luz de manera fría, neutralizando cualquier matiz amarillento o verdoso en la piel y dando un aspecto increíblemente descansado y juvenil”. El Lavanda sigue esa misma línea, aportando un aire moderno y romántico sin caer en lo infantil.

Amarillo Manteca (Butter Yellow): Este no es un amarillo chillón, sino una tonalidad pastel, suave y cremosa. Es el reemplazo perfecto para los beiges aburridos. Visto en Chloé y Valentino, este color aporta una calidez sutil que evita que la piel pálida se vea grisácea. Es ideal para un total look o para blusas que se combinan con pantalones blancos.

El Mocha Mousse y el Blanco Perla (Los Neutros Elevados): Si bien el Mocha Mousse fue designado Color del Año por Pantone, para la piel clara, la clave está en el contraste. Este marrón terroso debe usarse en prendas más alejadas del rostro (pantalones, faldas) o, si se usa arriba, debe complementarse con un Blanco Perla o Gris Perla brillante en la blusa o el escote.

Rosa Palo: Un atemporal que regresa con fuerza. Funciona como un neutro suave, especialmente en tejidos fluidos como la seda. Aporta un rubor natural al rostro sin necesidad de maquillaje.

Verde Menta: Sigue vigente desde el año pasado por su poder de refrescar. Es un tono que se siente lujoso y funciona de manera excelente en blazers o conjuntos de lino.

Vestir con los colores que realmente te favorecen es una de las decisiones más inteligentes de estilo que puede tomar una mujer. La experta en estilismo Andrea Flores aconseja: “Nunca subestimes el poder de la proximidad del color al rostro. Una bufanda azul talco o una camisa lavanda hacen más por su brillo que cualquier base de maquillaje. Usa siempre el color más claro cerca de la cara para potenciar el efecto reflector.” Con esta paleta, tu vestuario no solo estará a la moda, sino que le otorgará una luz propia que el sol recién está empezando a prometer.