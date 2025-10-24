Conocé el secreto mejor guardado para recuperar el blanco de tus manteles

Un método casero, económico y sin químicos agresivos está revolucionando la limpieza del hogar. Qué ingredientes usar, cómo aplicarlos y por qué funciona mejor que muchos productos industriales.

Las manchas difíciles en manteles blancos suelen ser un dolor de cabeza. Restos de comida, vino, café o grasa se adhieren a las fibras y, con el tiempo, parecen imposibles de quitar. Aunque existen productos industriales para blanquear telas, muchos usuarios empezaron a probar métodos caseros que resultan igual de efectivos y mucho más económicos.

Uno de los más comentados en redes combina cuatro ingredientes que suelen estar en cualquier cocina: agua caliente, bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jugo de limón.

Para aplicarlo, se recomienda llenar un recipiente amplio con agua caliente, agregar tres cucharadas de bicarbonato, medio vaso de vinagre y el jugo de medio limón. Se sumerge el mantel en esta mezcla durante al menos una hora. Luego se enjuaga y se lava como de costumbre. El resultado sorprende: las manchas se disuelven y el blanco original reaparece sin dañar el tejido.

La especialista en limpieza sustentable Laura Gutiérrez explica por qué funciona: “El vinagre y el bicarbonato tienen propiedades blanqueadoras y desinfectantes. El limón potencia la acción ácida y ayuda a remover residuos orgánicos. Es una fórmula simple, pero muy eficaz”. Además, destaca que este método evita el uso de químicos agresivos que pueden irritar la piel o contaminar el agua.

Este truco no solo sirve para manteles. También puede aplicarse en fundas, cortinas, toallas o prendas blancas que hayan perdido su color por el uso. La clave está en respetar los tiempos de remojo y usar agua caliente, que activa los componentes naturales. “Siempre conviene probar primero en una zona pequeña, sobre todo si el tejido es delicado”, recomienda Gutiérrez.