Conocé el poderoso ritual del laurel para atraer la prosperidad

Este sábado 19 de octubre se considera una fecha clave para realizar el ritual que busca atraer abundancia, renovar intenciones y limpiar el hogar de energías negativas.

Muchas personas realizan el conocido ritual del laurel, una práctica energética que gana cada vez más adeptos por su simpleza y simbolismo. Según astrólogos y terapeutas holísticos, esa fecha tiene una carga especial por su cercanía con la luna llena y la influencia del signo de Libra, lo que la convierte en un momento ideal para atraer abundancia, protección y claridad.

El ritual consiste en escribir deseos concretos sobre hojas secas de laurel —como “dinero”, “trabajo”, “equilibrio” o “limpieza”— y luego quemarlas en un recipiente seguro, preferentemente en un espacio ventilado. Mientras se realiza la quema, se recomienda visualizar los objetivos deseados y mantener una actitud de gratitud. Algunas personas acompañan el momento con velas blancas o sahumerios de lavanda para potenciar el efecto purificador.

Aunque no se trata de una práctica religiosa ni respaldada por evidencia científica, el ritual del laurel se ha instalado como una herramienta emocional y espiritual para quienes buscan cerrar ciclos, renovar intenciones o simplemente generar un espacio de introspección. “El fuego del laurel simboliza purificación, protección y renacimiento”, explican desde espacios de terapias alternativas que promueven este tipo de gestos simbólicos.

La fecha del 19, además, cae en fin de semana, lo que facilita su realización en casa y permite compartirlo en familia o con amistades. En ese contexto, el laurel —una planta con historia milenaria vinculada al triunfo y la protección— se convierte en protagonista de un ritual que no promete milagros, pero sí un momento de pausa, conexión y enfoque personal.