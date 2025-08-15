Conmoción nacional: asesinaron a una mujer de 47 años frente a su hijo de 12 años para robarle el auto

Ita Suárez fue asesinada frente a su hijo de 12 años durante un intento de robo en Villa Luzuriaga. El crimen, ocurrido mientras esperaba a su hija, se suma a una escalada de violencia en La Matanza, el distrito con mayor tasa de homicidios de la provincia.

Un crimen que sacude al país. Ita Suárez, de 47 años, fue asesinada a sangre fría mientras esperaba a su hija en la puerta de una escuela de canto en Villa Luzuriaga. El crimen ocurrió ayer por la tarde, cuando tres delincuentes intentaron robarle el auto y uno de ellos disparó sin mediar palabra. La víctima estaba acompañada por su hijo de 12 años, quien presenció el homicidio.

Suárez había estacionado su Renault Sandero en la esquina de Miró y Florio. Faltaban 15 minutos para que su hija de 18 años terminara la clase de canto. Mientras esperaba junto a su hijo menor, tres ladrones se acercaron al vehículo. Dos se ubicaron del lado de la conductora y uno en la puerta del acompañante. Uno de ellos intentó abrir la puerta y disparó de inmediato.

La mujer fue trasladada de urgencia a una clínica de San Justo, pero falleció poco después. Los delincuentes escaparon sin llevarse nada. Parte de la huida quedó registrada por cámaras de seguridad.

Investigación y detenciones

El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, con apoyo de la Policía Bonaerense. El hijo de la víctima, en estado de shock, alcanzó a decir que los atacantes dispararon sin decir nada.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a uno de los sospechosos por una compra en un supermercado chino, donde pagó con una billetera virtual. El Renaper permitió ubicar su domicilio en Rafael Castillo, aunque el primer allanamiento fue negativo.

Posteriormente, se determinó que los delincuentes tomaron un remise, también abonado con billetera virtual. El chofer reconoció a uno de los pasajeros y aportó la dirección final del viaje. Al llegar al lugar, la policía detuvo al sospechoso cuando intentaba escapar. Llevaba la misma ropa que usó durante el crimen. Se secuestró una pistola, un cargador con ocho municiones y la vestimenta utilizada.

Los otros dos implicados fueron identificados como menores de edad. Por esa razón, el fiscal Arribas declinó la competencia y la causa pasó a una fiscalía del fuero de responsabilidad penal juvenil.

Violencia en La Matanza

Este fue el segundo homicidio en 24 horas en el distrito. El día anterior, una joven de 23 años fue asesinada por motochorros en González Catán. Según datos del Ministerio Público provincial, La Matanza es el partido más violento de la provincia de Buenos Aires: en 2024 se registraron 155 homicidios, 11 más que en 2023. El distrito concentra el 17,3% de los asesinatos bonaerenses y tiene la mayor tasa de homicidios: 8,11 por cada 100.000 habitantes.

Además, los robos de vehículos se intensificaron. De los 55.000 robos registrados en la provincia durante el último año, 33.000 fueron a mano armada.