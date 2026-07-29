Conmoción en Villa Gesell por la muerte de una nena de 2 años: su madre tenía antecedentes por el fallecimiento de otras dos hijas

La pequeña llegó sin vida al hospital municipal el martes 21 de julio. Su madre, que quedó detenida e imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, tenía antecedentes por la muerte de otras dos hijas.

La muerte de Isabella, una nena de dos años que llegó sin vida al Hospital Municipal de Villa Gesell el martes 21 de julio, derivó en una investigación que tiene como principal sospechosa a su madre, Lucía Sosa, de 44 años.

La mujer quedó detenida en las últimas horas e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La causa busca determinar qué ocurrió con la pequeña y cuál fue la responsabilidad de su madre en su fallecimiento.

El caso generó especial conmoción debido a los antecedentes de Sosa. En 2013, su hija Candela, de apenas seis meses, murió por causas similares. Tres años después, en 2016, otra de sus hijas, Jasmine, de 11 meses, también falleció tras ahogarse con una mamadera.

Hasta 2018, Sosa permaneció privada de su libertad junto al padre de las niñas fallecidas años atrás, Germán Picard. Ambos habían sido acusados, además, por el presunto abuso sexual de una de las pequeñas. Meses después, los dos fueron absueltos.

En la investigación hay, hasta el momento, dos testimonios considerados de relevancia. Uno de ellos es el de Héctor Aguirre, padre de Isabella. “Cuando llego a casa me encuentro con el episodio de que la nena estaba tirada en la cama. Entonces, la tomo, la tomo en mis brazos y salgo corriendo hacia ese pasillo de la vereda, hasta el taller, que había una camioneta, y digo: ‘Por favor, por favor, llevá a mi nena‘”, relató Aguirre.

El padre de Isabella también aseguró que desconocía los antecedentes que tenía Sosa por la muerte de sus otras dos hijas. Según explicó, cuando le preguntó qué le había ocurrido a la niña, la mujer le respondió que se había ahogado con leche.

El otro testimonio que aparece como relevante para la investigación es el de Lucas Ruiz, quien actualmente tiene 17 años y vive con su familia adoptiva. El joven es hijo biológico de Sosa y, cuando era menor, la Justicia decidió separarlo del cuidado de su madre. En las próximas horas, deberá declarar ante la Justicia en el marco de la investigación.

Antes de prestar declaración, Lucas habló sobre lo que vivió durante su infancia y apuntó contra su madre y Germán Picard. ” Estas personas son gente sin corazón. Uno de mis hermanos entró con una apertura de cráneo al hospital, mi hermana también entró con cuadro de asfixia. Si esta mujer no queda presa, si no está en un psiquiátrico, esta historia, dentro de tres, cuatro años se vuelve a repetir porque esta mujer no está apta“, afirmó.

Otro de los elementos que aparece en la investigación está relacionado con el perfil psiquiátrico de Sosa. Según se indicó, antes de su primera detención, un perito había señalado que la mujer presentaba indicios del síndrome de Munchausen.

El psiquiatra Benigno Gutiérrez explicó que este síndrome consiste, esencialmente, en provocar de manera consciente e intencional síntomas físicos o psicológicos para conseguir atención médica.

“Son personas que le crean estos síntomas, lo golpean, pueden generarle un hematoma, o pueden lastimarlos para obligar a la intervención médica. Puede ocurrir que esté generado por una cuestión de agresividad espontánea o por una cuestión de alta inseguridad de parte de la madre“, detalló Gutiérrez.

“En general, no buscan generarle a la otra persona un daño, y sobre todo un daño de alto riesgo“, concluyó.