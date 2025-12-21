Conmoción en San Luis: encontraron asesinadas a una mujer y a su hija y detuvieron a dos sospechosos

Una vecina alertó a la policía tras varios días sin movimientos en la vivienda. Madre e hija fueron encontradas asesinadas con heridas de arma blanca y por el doble crimen detuvieron en La Pampa a una joven que convivía con ellas y a su pareja.

Una mujer y su hija de 13 años fueron encontradas asesinadas en una vivienda de Villa Mercedes. Las víctimas fueron identificadas como Vanesa Zanni y la adolescente Tatiana Lidia Belén Lucero Zanini. Ambas presentaban múltiples heridas de arma blanca.

El hallazgo ocurrió el sábado por la mañana, luego de que una vecina llamara al 911 al advertir que desde hacía varios días no se registraban movimientos en la casa. Al ingresar al domicilio, efectivos policiales confirmaron que madre e hija se encontraban muertas.

Desde un primer momento, la investigación apuntó a Dayana Macarena Peralta, una joven de 21 años que convivía de manera ocasional con Zanni. La policía la buscaba a partir de una denuncia por averiguación de paradero radicada por su padrastro. Según se informó, la joven presenta algún grado de discapacidad.

Con el avance de la causa, también se emitió un pedido de paradero para Axel Emiliano Crisito, de 25 años, pareja de Peralta. El requerimiento fue impulsado por el jefe de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes.

Horas más tarde, ambos sospechosos fueron localizados y detenidos en un operativo realizado sobre la ruta nacional 188, en la provincia de La Pampa. La pareja fue interceptada entre las localidades de Quetrequén y Maisonnave, a pocos kilómetros del límite con San Luis. De acuerdo con medios locales, Peralta mantenía un vínculo cercano con las víctimas.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, quien coordina las tareas junto a la División Delitos de la Policía de San Luis.

El doble crimen provocó un profundo dolor en el barrio San José, donde Vanesa Zanni era conocida por su compromiso social. Según fuentes judiciales, había formado parte del programa Familia Solidaria, a través del cual alojaba de manera transitoria a niños y jóvenes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad por decisiones judiciales o conflictos familiares.

La conmoción también alcanzó a la comunidad educativa. El Ministerio de Educación de San Luis expresó públicamente su pesar por el asesinato de Tatiana, quien cursaba sus estudios en la Escuela Técnica N° 19 Bernardino Rivadavia. “Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento”, señalaron en un comunicado.