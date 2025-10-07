Conmoción en Entre Ríos: encontraron a Daiana Mendieta muerta y enterrada en un aljibe

Tras varios días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el viernes pasado. Hay un hombre detenido y la justicia investiga un posible femicidio.

La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada por el trágico desenlace de la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que permanecía desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla. Su cuerpo fue hallado este martes dentro de un aljibe de unos diez metros de profundidad, ubicado en una zona rural a pocos kilómetros del casco urbano.

El hallazgo fue posible gracias a un amplio operativo de rastrillaje que movilizó a más de 130 personas, entre efectivos policiales, bomberos voluntarios, perros entrenados, drones y personal de distintas fuerzas. Las tareas estuvieron coordinadas por el comisario Horacio Blasón, quien confirmó que el operativo se vio dificultado por las intensas lluvias registradas en la región durante los últimos días.

La búsqueda comenzó luego de que se encontrara el auto de la joven, con las llaves puestas, en una zona descampada a casi cuatro kilómetros del centro del pueblo. A partir de allí, los investigadores realizaron múltiples allanamientos y entrevistas a personas del entorno de la víctima, en busca de pistas que ayudaran a esclarecer su paradero.

Finalmente, este martes por la mañana, personal policial encontró el cuerpo de Daiana Mendieta en el fondo de un aljibe que estaba tapado por ramas y hojas. La zona fue inmediatamente cercada para permitir el trabajo de los peritos forenses, quienes determinarán las causas y el momento exacto de la muerte.

Crimen de Daiana Mendieta: un detenido en el marco de la causa

En el marco de la investigación, fue detenido un hombre de 55 años, conocido en la zona como “Pino”, quien habría tenido contacto con Daiana poco antes de su desaparición. Según fuentes policiales, el sospechoso intentó resistirse a un allanamiento en un galpón de su propiedad e incluso habría intentado manipular un arma de fuego antes de ser reducido.

El caso está siendo investigado por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, quienes continúan con el análisis de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y testimonios para determinar la secuencia de hechos que llevaron a la muerte de la joven.