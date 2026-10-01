Conmoción en el país: murió una nena de 11 y detuvieron a cuatro familiares por un presunto abuso

Una nena de 11 años murió en una vivienda de Berazategui y la autopsia preliminar detectó golpes, hemorragia interna y lesiones compatibles con un presunto abuso sexual. Por el caso fueron detenidos su madre, dos tíos y su abuela materna.

Una nena de 11 años fue encontrada muerta en una vivienda de la localidad de Berazategui en Buenos Aires y la investigación dio un giro luego de que la autopsia preliminar detectara lesiones compatibles con golpes, hemorragia interna y un posible abuso sexual. Por el caso fueron detenidos su madre, dos tíos y su abuela materna.

El hallazgo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles, en una vivienda ubicada sobre calle 19, entre 115 y 116, en Berazategui. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona sin vida.

Al llegar al domicilio, efectivos del Comando de Patrullas de Berazategui encontraron a la menor en posición fetal y tendida en el piso. Según la información incorporada a la investigación, uno de los familiares había encontrado previamente a la niña en el suelo del baño y la había trasladado hasta el lugar donde posteriormente fue encontrada por los policías.

Una ambulancia llegó minutos después y confirmó el fallecimiento de la menor. En un primer momento, la causa fue iniciada bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 3, dirigida por la fiscal Gabriela Mateos, quien ordenó preservar la vivienda y avanzar con la identificación y el relevamiento de las personas que pudieran aportar información.

La autopsia cambió la investigación

Los restos de la niña fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El informe preliminar detectó lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, además de signos de hemorragia interna.

Asimismo, los médicos forenses detectaron lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo, por lo que la investigación tomó un nuevo rumbo.

A partir de estos resultados, la Fiscalía dispuso que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedara a cargo de distintas diligencias para determinar qué ocurrió con la menor y establecer las responsabilidades correspondientes.

Cuatro familiares detenidos

En el marco de la investigación fueron detenidos cuatro familiares de la niña: su madre, dos tíos maternos y su abuela materna, todos mayores de edad.

La abuela ya había sido entrevistada durante las primeras actuaciones realizadas en la vivienda luego del hallazgo del cuerpo.

Los investigadores también avanzan con medidas para solicitar allanamientos urgentes en domicilios vinculados con el entorno familiar de la menor.

La causa fue modificada y actualmente se investiga bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte. La carátula podría volver a cambiar a medida que avance la investigación y no se descartan nuevas detenciones.