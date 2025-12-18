Conmoción: así dejaban abandonado a un bebé recién nacido en un pastizal

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia en la que una mujer deja al recién nacido dentro de una bolsa en un pastizal de Bernal. La grabación permitió reconstruir el hecho y abrió una investigación urgente, mientras el bebé permanece fuera de peligro bajo atención médica.

La aparición de un recién nacido abandonado en una zanja en un pastizal de Bernal generó conmoción en la comunidad. El hecho ocurrió sobre la avenida Monteverde, donde dos jóvenes escucharon el llanto del pequeño y lo encontraron dentro de una bolsa de tela. El bebé fue trasladado al Hospital Oller y permanece fuera de peligro, según confirmaron fuentes sanitarias.

Las imágenes captadas por una vecina muestran a una mujer caminando por la cuadra, dudando varias veces antes de dejar la bolsa en el suelo y alejarse. Su identidad aún no fue establecida, ya que en todo momento aparece encapuchada. La Fiscalía de turno y la Dirección de Minoridad intervienen para determinar el origen del bebé y avanzar en la investigación.

La Sociedad Argentina de Pediatría ha advertido en múltiples informes que “el abandono neonatal suele estar asociado a situaciones de extrema vulnerabilidad, falta de acceso a la salud y ausencia de redes de apoyo”. En esa línea, UNICEF sostiene que “la prevención requiere acompañamiento temprano, contención emocional y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva”.

Desde el ámbito legal, profesionales en derecho de familia remarcan que este tipo de episodios no son aislados. La abogada especializada en niñez, Marisa Herrera, ha explicado en entrevistas previas que “el abandono de un recién nacido es un delito grave, pero también es el síntoma de un contexto social que no puede desatenderse”. Su postura coincide con la de organismos que trabajan en protección de la infancia, que insisten en la necesidad de fortalecer políticas de acompañamiento a mujeres en situaciones críticas.

IMÁGENES SENSIBLES ⚠️ Este es el momento en el que un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja de Av. Monteverde, en San Francisco Solano. Gracias al rápido accionar de una vecina que escuchó su llanto y dio aviso al 911, el bebé fue rescatado y trasladado al Hospital Oller pic.twitter.com/66At55GHgZ — Info Quilmes (@infodequilmes) December 18, 2025



En el plano sanitario, neonatólogos consultados en casos similares han señalado que la rápida intervención de terceros suele ser determinante. El Ministerio de Salud ha reiterado en diversas campañas que “la exposición de un recién nacido a la intemperie puede comprometer su vida en cuestión de minutos”, especialmente por hipotermia o infecciones. En este caso, la reacción inmediata de las jóvenes que escucharon el llanto fue clave para preservar la salud del bebé.

El episodio también reavivó el debate sobre los mecanismos de entrega protegida, una herramienta que algunos países implementan para evitar abandonos en condiciones de riesgo. Organizaciones especializadas en infancia recuerdan que “la contención institucional y la información accesible pueden evitar situaciones extremas”, aunque advierten que cualquier política debe estar acompañada por un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos.

Mientras avanza la investigación judicial, el bebé continúa bajo observación médica y se espera que en las próximas horas se definan medidas de protección.