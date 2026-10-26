Confirmaron que el papa León XIV viene a Argentina: qué días serán feriado en noviembre

La llegada del pontífice al país modificará el calendario de noviembre de 2026, con feriados en distintas jurisdicciones y un fin de semana largo nacional. Además, los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos por el Día del Bancario. Conocé el cronograma completo de actividades y todas las fechas clave.

Noviembre tendrá un calendario especial en la Argentina por la visita del papa León XIV, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11. El Gobierno nacional estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, mientras que también habrá jornadas de descanso en Buenos Aires y en Córdoba. La agenda del pontífice incluirá actividades oficiales, encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad y una celebración religiosa en Luján. A este calendario se suma el Día del Trabajador Bancario, que se conmemora el viernes 6 de noviembre. Además, hacia el final del mes habrá otro descanso extendido por el Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado se trasladará al lunes 23.

Qué días serán feriado por la visita del papa León XIV

El cronograma oficial establece tres jornadas de descanso vinculadas con la visita del pontífice, aunque no todas tendrán alcance nacional.

Las fechas son las siguientes:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La medida responde a las necesidades de organización, seguridad, logística y circulación relacionadas con las actividades y los desplazamientos previstos durante la visita papal.

Por lo tanto, el lunes 9 será la jornada que alcanzará a todo el país. Los feriados del martes 10 y del miércoles 11, en cambio, tendrán alcance territorial específico y no se aplicarán automáticamente en el resto de las provincias.

Cuándo será el próximo fin de semana largo de noviembre

Además de los feriados vinculados con la visita del Papa, noviembre tendrá otro descanso extendido por el Día de la Soberanía Nacional.

La fecha conmemorativa es el 20 de noviembre, pero en 2026 el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

La jornada recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en aguas del río Paraná. En aquel enfrentamiento, las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota de Inglaterra y Francia.

Cómo queda el calendario de noviembre de 2026

Para organizar viajes, trámites y actividades laborales, estas son las principales fechas que deberán tenerse en cuenta durante el mes:

Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10: feriado en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; también será feriado bancario en todo el país.

feriado en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; también será feriado bancario en todo el país. Miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Buenos Aires. Lunes 23: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional.

Bancos cerrados durante cinco días consecutivos: cuándo no habrá atención

La segunda semana de noviembre tendrá un esquema excepcional para los clientes bancarios. Las sucursales no brindarán atención presencial habitual desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive.

El cronograma combina el Día del Trabajador Bancario del 6 de noviembre, el descanso habitual del fin de semana y dos jornadas especiales dispuestas por la visita de León XIV.

Estas son las fechas que deberán tener en cuenta los usuarios:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario. No habrá atención habitual en las sucursales.

Día del Trabajador Bancario. No habrá atención habitual en las sucursales. Sábado 7 de noviembre: fin de semana, sin atención bancaria ordinaria.

fin de semana, sin atención bancaria ordinaria. Domingo 8 de noviembre: fin de semana, sin atención bancaria ordinaria.

fin de semana, sin atención bancaria ordinaria. Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa.

feriado nacional por la visita del Papa. Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país, establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La entidad monetaria oficializó el feriado bancario del martes 10 mediante la Comunicación “A” 8487/2026. De esta manera, se completarán cinco días consecutivos sin atención presencial habitual en las entidades financieras.

Cuándo llega el Papa a la Argentina y qué actividades realizará

Desde el Vaticano confirmaron que el Papa León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante su estadía, el pontífice participará de ceremonias oficiales, celebraciones religiosas y encuentros institucionales.

La visita forma parte de una gira latinoamericana que también incluye a Uruguay y Perú. Según el cronograma difundido, el Papa llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay y, después de las actividades en la Argentina, viajará a Lima para continuar el recorrido.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y bienvenida oficial

La primera jornada estará dedicada a la recepción del pontífice y a las actividades protocolares con las autoridades nacionales.

El cronograma previsto es el siguiente:

16.30: llegada de León XIV a Aeroparque desde Uruguay.

llegada de León XIV a Aeroparque desde Uruguay. 17.00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la plaza San Martín.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la plaza San Martín. 17.20: ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada. 17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.

encuentro con el presidente Javier Milei. 18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Estas actividades marcarán el comienzo formal de la visita del Papa al país.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y encuentros institucionales

El lunes será una de las jornadas centrales de la visita. León XIV participará de una celebración religiosa en Palermo y mantendrá encuentros con representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y autoridades eclesiásticas.

La agenda prevista incluye:

09.15: visita al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

visita al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. 11.30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, con homilía del pontífice.

Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, con homilía del pontífice. 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18.45: celebración de vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

celebración de vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. 19.45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Además de las actividades religiosas, la jornada estará marcada por los encuentros institucionales y el diálogo con distintos sectores de la sociedad.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa y reunirse con integrantes de la Iglesia. Luego regresará a Buenos Aires, donde participará de una vigilia con jóvenes.

La agenda prevista es la siguiente:

07.30: partida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba.

partida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba. 09.00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba. 10.00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en avenida Fuerza Aérea Argentina 5011.

Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en avenida Fuerza Aérea Argentina 5011. 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16.55: regreso en avión a Buenos Aires desde el aeropuerto cordobés.

regreso en avión a Buenos Aires desde el aeropuerto cordobés. 18.10: llegada del vuelo a Aeroparque.

llegada del vuelo a Aeroparque. 20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, con un discurso del Papa.

La visita a Córdoba será una de las principales actividades fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la estadía del pontífice.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Luján y despedida

La última jornada de León XIV en la Argentina incluirá una visita a un complejo penitenciario, una misa en Luján y la ceremonia de despedida en Ezeiza.

El cronograma difundido contempla las siguientes actividades: