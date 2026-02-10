Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El Clan Sena fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, mientras que otros implicados recibieron penas por encubrimiento tras el fallo del juicio por jurados.

El Clan Sena fue condenado este martes por la mañana a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023. El veredicto se conoció durante una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, quien presidió el juicio por jurados populares que sacudió a la provincia del Chaco y al país entero.

César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado, tanto por el vínculo como por mediar violencia de género. En tanto, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito. Los tres cumplirán prisión perpetua.

En relación con el resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión; Fabiana González recibió una pena de cinco años de prisión efectiva por encubrimiento agravado; y Gustavo Melgarejo fue sentenciado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

La condena a Melgarejo incluye una serie de pautas de conducta, entre ellas fijar domicilio, no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.

Todos los imputados participaron de manera virtual de la audiencia en la que se dieron a conocer las penas impuestas por su participación en el femicidio. Cabe recordar que, a finales de noviembre del año pasado, César Sena ya había sido declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado, en calidad de autor. En esa misma instancia, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y referentes políticos de la zona, como partícipes necesarios del crimen.

La única persona absuelta en la causa fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad de manera inmediata tras la finalización de la audiencia.

El femicidio de Cecilia

El hecho que llevó a los acusados al banquillo ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. La investigación permitió determinar con precisión la franja horaria en la que se produjo el femicidio y el lugar exacto dentro de la vivienda de la familia Sena —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde asesinaron a la joven.

Según establecieron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio, una franja de apenas 45 minutos que surgió del análisis de cámaras de seguridad, registros de antenas de telefonía celular y testimonios recolectados durante la pesquisa.

La joven había ingresado a la casa a las 9.15, engañada bajo la promesa de comenzar una nueva vida en Ushuaia, lejos del entorno familiar de los Sena. Sin embargo, nunca volvió a salir. Durante ese lapso, César Sena y sus padres registraron distintos ingresos y egresos del domicilio.

César ingresó a la vivienda a las 11.41, cuando Cecilia ya se encontraba allí. Permanecieron solos hasta las 12.16, momento en el que entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No se registraron más movimientos hasta las 13.01, cuando César abandonó la propiedad solo, llevando consigo el celular de la víctima, un dato clave para los investigadores, que consideran que para ese momento Cecilia ya había sido asesinada.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso entendemos que el femicidio ocurrió entre las 12.16 y las 13.01, cuando estaban solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

El crimen se produjo en la habitación del medio de la vivienda, según consta en un croquis incorporado a la causa. De ese cuarto se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre, cuyo rastro hemático dio positivo a sangre humana. El móvil del femicidio habría sido económico, aunque también estuvo motivado por el rechazo de los Sena hacia Cecilia y su relación con César.

A meses de cumplirse un nuevo aniversario de la última vez que Cecilia fue vista con vida, la sentencia a prisión perpetua para los principales responsables marca un punto de cierre judicial para una causa que generó una profunda conmoción social y un fuerte reclamo de justicia por parte de la familia y la sociedad.