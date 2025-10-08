Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. El principal acusado recibió una pena total de 14 años de prisión.

El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó sentencia en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022. En un fallo unánime, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg condenaron a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte, mientras que absolvieron a Nicolás Carrizo, conocido como “el jefe de los copitos”.

Sabag Montiel, quien intentó disparar un arma a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta, recibió una pena total de 14 años de prisión, al unificarse su condena con una causa anterior por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Por su parte, Brenda Uliarte, identificada como partícipe necesaria del atentado, fue sentenciada a 8 años y 2 meses de cárcel.

El tribunal determinó que ambos son culpables del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, aunque desestimó los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política, como había solicitado la Fiscalía.

En tanto, Nicolás Carrizo fue absuelto tras confirmarse que no tuvo participación en el ataque. Durante el juicio, tanto la querella como el fiscal Gabriel Baigún habían retirado la acusación en su contra al comprobarse que no existían pruebas suficientes para vincularlo al hecho.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 9 de diciembre, según informaron los magistrados al cierre de la audiencia en los tribunales de Comodoro Py.

El Tribunal también rechazó los planteos de las defensas, que pedían declarar inimputable a Sabag Montiel por un supuesto “trastorno psicótico” y suspender el proceso de Uliarte por “incapacidad mental sobreviniente”.