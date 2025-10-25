Compra de Carrefour: la empresa que se bajó y las que siguen en carrera

El proceso para definir al nuevo dueño de la cadena francesa entra en su etapa final. Una de las grandes competidoras se retiró y tres grupos siguen en carrera.

La empresa chilena Cencosud, dueña de Jumbo, Easy, Vea y otras marcas conocidas, anunció que se retira de la competencia para comprar Carrefour Argentina.

El proceso, coordinado por Deutsche Bank, continúa su curso, pero sin la participación de Cencosud, que explicó los motivos de su decisión:

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en supermercados, centros comerciales y tiendas para el hogar. Tenemos plena confianza en el país y preferimos concentrar nuestras inversiones aquí antes que en nuevas adquisiciones”, detalló la compañía.

Desde la firma también aclararon que seguirán atentos a nuevas oportunidades de crecimiento cuidando el uso del capital.

Cencosud es uno de los grupos minoristas más grandes de América Latina. Opera en seis países, tiene más de 120.000 empleados, 1.510 tiendas y más de 3,6 millones de metros cuadrados de superficie de venta. En Argentina, sus ventas llegaron a USD 3.400 millones en los últimos 12 meses, con 279 supermercados, 28 mayoristas y 22 centros comerciales.

Uno de los obstáculos para avanzar en la compra era la aprobación regulatoria. Una fusión con Carrefour hubiera generado una concentración de mercado muy alta, algo que podría haber complicado el proceso. Además, algunas agencias internacionales advirtieron que un mayor compromiso financiero en Argentina podría afectar la calificación crediticia del grupo chileno.

La etapa final de la venta de Carrefour

Mientras tanto, el proceso de venta de Carrefour Argentina continúa y se encuentra en una instancia clave. Grandes grupos locales e internacionales analizan las condiciones para presentar sus ofertas finales en noviembre.

Tras la salida de Cencosud, quedaron tres competidores principales:

Coto

Grupo De Narváez (GDN) —en alianza con el fondo L Catterton

(GDN) —en alianza con el fondo L Catterton Klaff Realty, de Estados Unidos.

Grupo De Narváez (GDN) y L Catterton

El holding argentino, liderado por Francisco de Narváez, es dueño de Changomás (ex Walmart Argentina). En esta operación se asoció con L Catterton, un fondo internacional vinculado al grupo francés LVMH, lo que le da un fuerte respaldo financiero. Esta alianza lo posiciona como uno de los candidatos con más chances de quedarse con Carrefour.

Coto

El supermercado argentino, conducido por la familia Coto, avanza en el proceso con rapidez gracias a su estructura familiar, que le permite tomar decisiones sin demoras. La empresa concentra la mayor parte de sus locales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lo que podría evitar trabas regulatorias. Se estima que la operación ronda los 1.000 millones de dólares.

Klaff Realty

Este fondo estadounidense se especializa en comprar, desarrollar y luego vender cadenas de supermercados. Manejó empresas como Albertsons y Safeway en EE.UU., y actualmente controla Tienda Inglesa en Uruguay. No tiene experiencia previa en el mercado argentino.

La decisión final sobre quién se quedará con Carrefour Argentina se conocerá en las próximas semanas. El resultado impactará en el futuro de una marca histórica del país y en miles de puestos de trabajo en el sector del consumo masivo.