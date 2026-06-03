Cómo son las casas modulares de china que ya se venden desde $6.000.000 y pueden instalarse en pocas horas

Las viviendas prefabricadas importadas ganan terreno en Mendoza por su bajo costo y rapidez de montaje. Algunos modelos pueden quedar listos en menos de 10 horas y ya se vendieron cerca de 100 unidades en la provincia.

Construir una vivienda propia suele implicar meses de trabajo, gastos imprevistos y una inversión cada vez más elevada. Sin embargo, una nueva opción comenzó a captar la atención de los mendocinos: las casas modulares prefabricadas importadas desde China, que prometen reducir significativamente los tiempos de instalación y los costos de construcción. Hoy en día se pueden conseguir modelos que arrancan desde los $6 millones de pesos, aunque también hay que tener en cuenta costos de importación o la legislación vigente en cada municipio.

Cuánto cuestan las casas modulares que llegan desde China

Uno de los principales atractivos de estas viviendas chinas es su precio. Según los valores difundidos por las firmas comercializadoras, los modelos más pequeños arrancan en aproximadamente $6 millones, mientras que las versiones de mayor tamaño pueden superar los $25 millones.

El costo por metro cuadrado ronda los $931.000, una cifra considerablemente inferior a la de una construcción convencional, que actualmente puede oscilar entre $1,6 millones y $2,5 millones por metro cuadrado, dependiendo de los materiales y las terminaciones elegidas.

Cómo son estas viviendas prefabricadas

A simple vista, las estructuras pueden recordar a modernos contenedores habitacionales. Sin embargo, están diseñadas específicamente para uso residencial y llegan desde fábrica con gran parte de sus instalaciones ya incorporadas.

Las unidades cuentan con:

Estructura de acero galvanizado.

Paneles con aislamiento térmico.

Instalación eléctrica básica.

Conexiones para agua.

Ventanas con doble vidrio.

Cocina y baño, según el modelo.

Posibilidad de incorporar mobiliario y equipamiento adicional.

Los modelos más demandados ofrecen superficies de 37, 56 y 74 metros cuadrados, con opciones que incluyen uno o dos dormitorios.

La característica que más llama la atención es la velocidad de instalación. Mientras una vivienda tradicional puede requerir varios meses de obra, las casas modulares llegan prácticamente terminadas y solo necesitan una base preparada para su colocación.

Según los fabricantes, algunos modelos pueden quedar completamente ensamblados en apenas 10 horas, aunque existen versiones más pequeñas que pueden montarse en tiempos aún menores. Esta rapidez permite reducir costos de mano de obra y acelerar la ocupación de la vivienda sobre todo para aquellas personas que alquilan.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar una casa modular

Aunque los precios resultan atractivos, los especialistas recomiendan analizar algunos costos adicionales antes de tomar una decisión. Si bien ya hay empresas en el país que se dedican a la comercialización directa de estas casas modulares prefabricadas, e incluyen por ejemplo conexiones eléctricas o de agua, hay otras alternativas para adquirirlas que no incluyen algunos gastos que hay que tener en cuenta.

El valor publicado generalmente no incluye:

Transporte internacional.

Impuestos y gastos aduaneros.

Traslado hasta el terreno.

Preparación del suelo.

Conexiones definitivas de servicios.

Además, cada municipio posee normativas específicas respecto a este tipo de construcciones, por lo que es importante verificar previamente los requisitos de habilitación y permisos correspondientes.