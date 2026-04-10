Cómo comprar un televisor en hasta 12 cuotas sin interés con Mercado Pago para el Mundial

La billetera virtual lanzó una promoción clave que permite comprar electrodomésticos y tecnología en hasta 24 cuotas sin interés en cientos de comercios de todo el país y sin necesidad de tarjeta de crédito bancaria.

En un contexto donde la financiación se volvió central para el consumo, Mercado Pago lanzó una nueva edición del Festival de Cuotas, una campaña que permite comprar productos, incluidos televisores y tecnología, en hasta 24 cuotas sin interés en todo el país. Por ejemplo, podés comprar un televisor de 50 pulgadas en 12 cuotas de $51.667.

La promoción comenzó el 6 de abril y estará vigente hasta el 12, con la participación de más de 300 marcas y comercios, tanto grandes cadenas como negocios de cercanía.

Paso a paso: cómo comprar un televisor en cuotas sin interés

Para acceder al beneficio y comprar un Smart TV en cuotas sin interés, los usuarios pagar a través de la billetera virtual de Mercado Pago. Las principales opciones son:

Pago con código QR en comercios adheridos

en comercios adheridos Uso de la tarjeta prepaga de Mercado Pago

Financiación mediante el crédito disponible en la app

El pago con QR es uno de los métodos más utilizados, ya que está habilitado en supermercados, tiendas de electrodomésticos y locales de barrio.

Por ejemplo, en una de las tiendas adheridas se puede conseguir un Smart TV de 50 pulgadas en 12 cuotas de $51.667 pagando con Mercado Pago.

Qué productos se pueden comprar en hasta 24 cuotas sin interés con Mercado Pago

El programa incluye una amplia variedad de productos dentro del rubro tecnología y electrodomésticos, donde se destacan:

Smart TVs y televisores LED

Celulares y notebooks

Electrodomésticos para el hogar

Cuántas cuotas ofrece cada comercio

Si bien la campaña promociona hasta 24 cuotas sin interés, la cantidad de pagos depende de cada vendedor. Algunos comercios ofrecen 12 cuotas. Otros llegan a 18 cuotas. Y varios permiten acceder al máximo de 24 cuotas sin interés dependiendo de los productos.

Por eso, se recomienda verificar las condiciones antes de concretar la compra.

Para sacar el máximo provecho de la promoción de Mercado Pago, especialistas sugieren:

Revisar los comercios adheridos dentro de la app

dentro de la app Priorizar pagos con código QR

Verificar si se cuenta con crédito habilitado

Comparar precios entre distintos vendedores

Hasta cuándo dura la promoción

El Festival de Cuotas de Mercado Pago estará vigente hasta el 12 de abril de 2026. Durante ese período, los usuarios pueden acceder a financiación en hasta 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas

Además de la financiación, la billetera digital suma descuentos en supermercados, combustibles, gastronomía y viajes, ampliando las opciones de ahorro.