Comenzó el Adviento: el tiempo de preparación hacia la Navidad

El inicio del calendario litúrgico invita a la reflexión y a la esperanza, con prácticas cotidianas que fortalecen la unión familiar y promueven gestos solidarios en la preparación hacia la Navidad

Hoy inicia el Adviento, el período litúrgico que marca la cuenta regresiva hacia la Navidad y que se vive en todo el mundo cristiano con un fuerte sentido espiritual. Este tiempo, que se extiende durante cuatro semanas, invita a la reflexión, la oración y la esperanza, preparando el corazón para la llegada de Jesús.

El Adviento comienza siempre el cuarto domingo antes de la Navidad. En este 2025, la fecha de inicio coincide con el 1 de diciembre, y desde hoy se enciende la primera vela de la tradicional Corona de Adviento, símbolo que acompaña a las familias en su camino de preparación. Cada domingo se suma una nueva vela, representando valores como la esperanza, la paz, la alegría y el amor.

Durante estos días de adviento, lo que se propone es realizar una acción o reflexión diaria. En muchos hogares se suelen hacer calendarios donde se abre una ventanita con mensajes, dulces o actividades que ayudan a vivir con intensidad la espera. En comunidades religiosas, se sugiere dedicar cada jornada a un gesto concreto: desde una oración breve hasta un acto de solidaridad con quienes más lo necesitan.

La celebración también incluye la participación en las misas dominicales, que marcan el inicio del año litúrgico. En cada encuentro se recuerda que el Adviento no es solo una preparación externa, sino un llamado a la conversión interior. La liturgia se viste de color morado, signo de recogimiento y esperanza, mientras que el tercer domingo se utiliza el color rosa, en alusión a la alegría por la cercanía de la Navidad.

En el plano cotidiano, muchas familias aprovechan este tiempo para reforzar la unión y transmitir valores a los más chicos. La dinámica de encender las velas, leer un pasaje bíblico o compartir un gesto solidario se convierte en una rutina que da sentido a cada día. Así, el Adviento se transforma en una oportunidad para recuperar la calma en medio de la vorágine de fin de año.

Donaciones, voluntariado y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles son parte de las prácticas que se promueven en parroquias y comunidades. La idea es que la preparación para la Navidad no se limite a lo simbólico, sino que se traduzca en acciones concretas de servicio y empatía.