Cigarrillos: ¿en cuánto está el atado de 20 en noviembre?

En noviembre, el atado de 20 puchos se mantiene en los valores de octubre. El último incremento fue cercano al 10% a fines de septiembre.

En noviembre, el precio de los cigarrillos mantiene los valores de fines de septiembre. El último incremento fue cercano al 10% en todo el país y se convirtió en un nuevo golpe al bolsillo de los fumadores que pagan alrededor de $5000 por un atado de 20.

Este ajuste, uno más dentro de la seguidilla registrada en el último año, responde a la necesidad de las tabacaleras de compensar la devaluación y la suba de costos operativos, con el objetivo de mantener su rentabilidad.

Los kiosqueros aseguran que el cigarrillo es “el alma del negocio”, porque no solo atrae a quienes buscan el producto, sino que impulsa la compra de otros artículos en el mismo local.

Aunque reconocen que el aumento no reduce la demanda, sí modifica los hábitos de consumo: muchos clientes reemplazan las primeras marcas por segundas o terceras, más económicas, o recurren al cigarrillo suelto, cuya venta se reactiva cada vez que hay un ajuste de precios.

“Si no tenés cigarrillo, el kiosco no funciona. La gente sigue fumando, aunque cambie de marca o baje la calidad”, expresó un comerciante.

Estos son los precios de los cigarrillos en noviembre del 2025

Parliament RCB 20 Super Slims 100’s – $6500

Marlboro

Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20 – $5900

– $5900 Marlboro Red Titanium Box 20 (Edición Limitada) – $6100

– $6100 Marlboro Red Común – $5500

– $5500 Marlboro Red Purple Fusion Box 12 – $3500

– $3500 Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20 – $5900

– $5900 Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20 – $5900

– $5900 Marlboro Vista Blue XL Box 20 – $5900

Philip Morris

Philip Morris Box 20 – $5200

– $5200 Philip Morris Común – $4800

– $4800 Philip Morris Box 12 – $3100

– $3100 Philip Morris Blue Spin Box 20 – $5200

– $5200 Philip Morris Blue Spin Box 12 – $3200

Chesterfield

Chesterfield Original Común – $4000

– $4000 Chesterfield Original Box 10 – $2700

– $2700 Chesterfield Purple Motion 2 Box 20 – $4500

– $4500 Chesterfield Blue Motion Box 20 – $4000

– $4000 Chesterfield Blue Motion Común – $4000

– $4000 Chesterfield Blue Motion Box 12 – $2700

Harmony

Harmony Dorado / Negros / Colorados Común – $4000

Marlboro Crafted