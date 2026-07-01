Cigarrillos: cuánto cuesta un atado de 20 puchos en julio

Se mantienen sin cambios durante julio los valores sugeridos de Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony. Un paquete de 20 cigarrillos cuesta entre $3.650 y $6.450, según la marca elegida.

Durante julio de 2026 se mantienen sin cambios los precios de los cigarrillos establecidos por la tabacalera Massalin Particulares S.R.L. tras el incremento aplicado a comienzos de junio. De esta manera, los fumadores continúan pagando los mismos valores sugeridos para marcas como Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony.

El último ajuste representó una suba promedio del 6% y alcanzó a todas las líneas de la compañía. En promedio, los incrementos fueron de entre $180 y $300, según la marca y la presentación.

Actualmente, un paquete de 20 cigarrillos tiene un precio sugerido que va desde los $3.650 hasta los $6.450, dependiendo de la variedad elegida.

Precios de los cigarrillos en julio de 2026

Marlboro

Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.450

Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20: $6.450

Marlboro Red Titanium Box 20 (Edición Limitada): $5.900

Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20: $5.900

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $5.900

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $5.900

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $5.900

Dentro de la línea económica, todas las versiones de Marlboro Crafted Box 20 continúan con un precio sugerido de $3.650, incluido el nuevo Marlboro Crafted Purple, que incorpora una cápsula con sabor a mentol y uva.

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5.350

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5.350

En tanto, la línea económica Philip Morris Red Select Común mantiene un precio sugerido de $2.100, correspondiente a su presentación tradicional.

Chesterfield

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $4.750

Chesterfield Blue Motion Box 20: $4.750

Chesterfield Común: $4.280

Harmony

Harmony Dorado Negros / Colorados Común: $4.280

Un sabor que se sumó al mercado

Entre las incorporaciones más recientes del catálogo de Massalin Particulares se encuentra el Marlboro Crafted Purple Box 20, un cigarrillo rubio con cápsula de sabor mentol y uva que forma parte del segmento económico de la marca y mantiene un precio sugerido de $3.650.

La empresa recordó que los valores informados son precios sugeridos de venta al público, por lo que pueden variar según el kiosco, comercio o la región del país.