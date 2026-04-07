Cigarrillos: cuánto cuesta un atado de 20 puchos en abril del 2026

Con subas cercanas al 7%, los cigarrillos ya superan los $6.000 en su segmento premium, mientras las tabacaleras refuerzan su oferta con opciones económicas desde $2.000 para sostener el consumo en un contexto inflacionario.

El hábito de fumar en Argentina vuelve a golpear el bolsillo tras los aumentos aplicados en marzo, que ya impactan de lleno en abril de 2026. Las principales tabacaleras del país, Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT), actualizaron sus listas con subas promedio del 7%, al tiempo que redefinieron su estrategia comercial con la incorporación de opciones más económicas.

El mercado cerró el primer trimestre con movimientos clave de estos dos gigantes, que buscan equilibrar el impacto de los costos operativos sin perder consumidores, en un contexto donde muchos fumadores migran hacia segundas marcas o reducen su consumo.

El nuevo techo: el segmento premium supera los $6.000

Los productos más exclusivos ya perforaron la barrera de los $6.000, consolidando un segmento premium cada vez más costoso. Tanto Massalin como BAT fijaron sus marcas insignia en $6.150:

Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.150

Gold Titanium Super Slims: $6.150

Lucky Strike Paris Box 20: $6.150

Estas opciones están dirigidas a consumidores que priorizan variedades específicas o presentaciones diferenciales.

Marcas tradicionales: precios en la franja media

En el segmento intermedio se ubican las versiones clásicas de las principales marcas, con valores que rondan entre los $4.450 y $5.600:

Marlboro Red Box 20: $5.600

Lucky Strike XL (Eclipse, Purple, Red Mix): $5.600

Camel Box 20 / Blue Box 20: $5.600

Philip Morris Box 20: $5.050

Chesterfield Blue / Purple Motion: $4.450

Si bien los precios se estabilizaron en esta franja, siguen representando un gasto significativo para los consumidores habituales.

El auge de las opciones económicas

La gran novedad de abril es la consolidación de las líneas “low cost”. Frente a la inflación, las tabacaleras lanzaron productos pensados para competir directamente en precio:

Luckies Red KS 20 (BAT): $2.000

Philip Morris Red Select Común (Massalin): $2.000

Lucky Strike Origen Red Box 10: $1.700

Estas alternativas buscan retener a los fumadores que, ante la suba constante, optaban por marcas más baratas o incluso abandonaban el consumo.

Cambios en el mercado: adiós a una marca histórica

Uno de los datos que más sorprendió a los kiosqueros fue la salida de Winston de la lista oficial de BAT, lo que marca el fin de una etapa para una marca con larga trayectoria en el país.

Precios comparativos: las opciones más accesibles

Dentro del segmento económico, estas son algunas de las opciones más competitivas del mercado:

Philip Morris Red Select Común: $2.000

Luckies Red KS 20: $2.000

Rothmans Cigarritos KS 20: $2.500

Marlboro Crafted Común 20: $3.050

Camel Legend KS 20: $3.050

Lucky Strike Origen Red KS 20: $3.050

Con este escenario, el mercado del tabaco en Argentina muestra una clara segmentación: productos premium cada vez más caros y una fuerte apuesta por líneas económicas para sostener el consumo en un contexto inflacionario.

Los principales precios de los cigarrillos

Marlboro

Marlobor Blue Titanium RCB 20: $7200

Marlboro Red Titanium Box 20: $6600

Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20: $6600

Marlboro Red Común: $6100

Marlboro Red Purple Fusion Box 12: $3900

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6600

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6600

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6600

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5900

Philip Morris Común: $5400

Philip Morris Box 12: $3500

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5900

Philip Morris Blue Spin Box 12: $3600

Philio Morris Red Select Común $2300

Chesterfield

Chesterfield Original Común: $4700

Chesterfield Original Box 10: $3100

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $5200

Chesterfield Blue Motion Box 20: $4700

Chesterfield Blue Motion Común: $4700

Chesterfield Blue Motion Box 12: $3100

Harmony

Harmony Dorado, Negros y Colorados Común: $4700

Marlboro Crafted

Marlboro Crafted Red Box 20: $3900

Marlboro Crafted Coral Box 20: $39600

Marlboro Crafted Forward Box 20: $3600

Marlboro Crafted Red Común: $3600

Marlboro Crafted Blue Común: $3600

Marlboro Crafted Forward Común: $3600

Lucky Strike

Lucky Strike Blanco Box 20: $6600

Lucky Strike Convertible: $6600

Lucky Strike XL: $6600

Camel

Camel Legend Box 20: $3600

Con estos valores, abril encuentra a los cigarrillos entre los productos que más aumentaron en los últimos meses, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que continúa impactando de forma directa en el consumo.