Cigarrillos: cuánto cuesta un atado de 20 puchos en abril del 2026

Con subas cercanas al 7%, los cigarrillos ya superan los $6.000 en su segmento premium, mientras las tabacaleras refuerzan su oferta con opciones económicas desde $2.000 para sostener el consumo en un contexto inflacionario.
El hábito de fumar en Argentina vuelve a golpear el bolsillo tras los aumentos aplicados en marzo, que ya impactan de lleno en abril de 2026. Las principales tabacaleras del país, Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT), actualizaron sus listas con subas promedio del 7%, al tiempo que redefinieron su estrategia comercial con la incorporación de opciones más económicas.
El mercado cerró el primer trimestre con movimientos clave de estos dos gigantes, que buscan equilibrar el impacto de los costos operativos sin perder consumidores, en un contexto donde muchos fumadores migran hacia segundas marcas o reducen su consumo.
El nuevo techo: el segmento premium supera los $6.000
Los productos más exclusivos ya perforaron la barrera de los $6.000, consolidando un segmento premium cada vez más costoso. Tanto Massalin como BAT fijaron sus marcas insignia en $6.150:
- Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.150
- Gold Titanium Super Slims: $6.150
- Lucky Strike Paris Box 20: $6.150
Estas opciones están dirigidas a consumidores que priorizan variedades específicas o presentaciones diferenciales.
Marcas tradicionales: precios en la franja media
En el segmento intermedio se ubican las versiones clásicas de las principales marcas, con valores que rondan entre los $4.450 y $5.600:
- Marlboro Red Box 20: $5.600
- Lucky Strike XL (Eclipse, Purple, Red Mix): $5.600
- Camel Box 20 / Blue Box 20: $5.600
- Philip Morris Box 20: $5.050
- Chesterfield Blue / Purple Motion: $4.450
Si bien los precios se estabilizaron en esta franja, siguen representando un gasto significativo para los consumidores habituales.
El auge de las opciones económicas
La gran novedad de abril es la consolidación de las líneas “low cost”. Frente a la inflación, las tabacaleras lanzaron productos pensados para competir directamente en precio:
- Luckies Red KS 20 (BAT): $2.000
- Philip Morris Red Select Común (Massalin): $2.000
- Lucky Strike Origen Red Box 10: $1.700
Estas alternativas buscan retener a los fumadores que, ante la suba constante, optaban por marcas más baratas o incluso abandonaban el consumo.
Cambios en el mercado: adiós a una marca histórica
Uno de los datos que más sorprendió a los kiosqueros fue la salida de Winston de la lista oficial de BAT, lo que marca el fin de una etapa para una marca con larga trayectoria en el país.
Precios comparativos: las opciones más accesibles
Dentro del segmento económico, estas son algunas de las opciones más competitivas del mercado:
- Philip Morris Red Select Común: $2.000
- Luckies Red KS 20: $2.000
- Rothmans Cigarritos KS 20: $2.500
- Marlboro Crafted Común 20: $3.050
- Camel Legend KS 20: $3.050
- Lucky Strike Origen Red KS 20: $3.050
Con este escenario, el mercado del tabaco en Argentina muestra una clara segmentación: productos premium cada vez más caros y una fuerte apuesta por líneas económicas para sostener el consumo en un contexto inflacionario.
Los principales precios de los cigarrillos
Marlboro
- Marlobor Blue Titanium RCB 20: $7200
- Marlboro Red Titanium Box 20: $6600
- Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20: $6600
- Marlboro Red Común: $6100
- Marlboro Red Purple Fusion Box 12: $3900
- Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6600
- Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6600
- Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6600
Philip Morris
- Philip Morris Box 20: $5900
- Philip Morris Común: $5400
- Philip Morris Box 12: $3500
- Philip Morris Blue Spin Box 20: $5900
- Philip Morris Blue Spin Box 12: $3600
- Philio Morris Red Select Común $2300
Chesterfield
- Chesterfield Original Común: $4700
- Chesterfield Original Box 10: $3100
- Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $5200
- Chesterfield Blue Motion Box 20: $4700
- Chesterfield Blue Motion Común: $4700
- Chesterfield Blue Motion Box 12: $3100
Harmony
- Harmony Dorado, Negros y Colorados Común: $4700
Marlboro Crafted
- Marlboro Crafted Red Box 20: $3900
- Marlboro Crafted Coral Box 20: $39600
- Marlboro Crafted Forward Box 20: $3600
- Marlboro Crafted Red Común: $3600
- Marlboro Crafted Blue Común: $3600
- Marlboro Crafted Forward Común: $3600
Lucky Strike
- Lucky Strike Blanco Box 20: $6600
- Lucky Strike Convertible: $6600
- Lucky Strike XL: $6600
Camel
- Camel Legend Box 20: $3600
Con estos valores, abril encuentra a los cigarrillos entre los productos que más aumentaron en los últimos meses, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que continúa impactando de forma directa en el consumo.