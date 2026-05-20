Cigarrillos: cuánto cuesta un atado de 20 cigarrillos en mayo y cuál es el más barato

Los precios de los cigarrillos se mantienen en mayo de 2026, con atados que ya superan los $7.000 y opciones económicas desde $2.300. El detalle de cuánto cuesta cada marca en Argentina.

Fumar en Argentina impacta con fuerza en el bolsillo durante mayo de 2026. Tras los aumentos aplicados en los últimos meses, las principales tabacaleras mantuvieron sin cambios sus listas de precios, aunque el mercado sigue mostrando una marcada diferencia entre las marcas premium y las opciones más económicas.

Las empresas líderes del sector, Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT), continúan apostando a una estrategia dual: sostener sus líneas tradicionales y premium, mientras amplían alternativas de bajo costo para evitar la caída del consumo en un contexto de inflación y menor poder adquisitivo.

Las marcas premium ya superan los $7.000

En el segmento más alto del mercado, los cigarrillos premium ya superan ampliamente la barrera de los $6.000 e incluso alcanzan los $7.200 en algunas variedades.

Entre los productos más caros se encuentran:

Marlboro Blue Titanium RCB 20: $7.200

Marlboro Red Titanium Box 20: $6.600

Marlboro Gold Original RCB 20: $6.600

Lucky Strike Blanco Box 20: $6.600

Lucky Strike Convertible: $6.600

Lucky Strike XL: $6.600

Estas variantes están orientadas a consumidores que priorizan sabores específicos, formatos diferenciados o líneas premium.

Cigarrillos de precio medio: cuánto salen en mayo

Dentro del segmento intermedio, los valores se ubican entre los $4.700 y $5.900, dependiendo de la marca y presentación.

Algunos de los principales precios son:

Marlboro

Marlboro Red Común: $6.100

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6.600

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6.600

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6.600

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5.900

Philip Morris Común: $5.400

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5.900

Philip Morris Box 12: $3.500

Chesterfield

Chesterfield Original Común: $4.700

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $5.200

Chesterfield Blue Motion Box 20: $4.700

Harmony

Harmony Dorado, Negros y Colorados Común: $4.700

Pese a que los valores se mantuvieron estables respecto de semanas anteriores, el gasto mensual para fumadores habituales sigue siendo elevado.

Las opciones más económicas del mercado

Con el objetivo de retener consumidores, las tabacaleras continúan impulsando líneas de menor precio, pensadas para quienes redujeron consumo o migraron a segundas marcas.

Entre las alternativas más accesibles en mayo de 2026 aparecen:

Philip Morris Red Select Común: $2.300

Rothmans Cigarritos KS 20: $2.500

Marlboro Crafted Forward Box 20: $3.600

Marlboro Crafted Red Común: $3.600

Camel Legend Box 20: $3.600

Lucky Strike Origen Red KS 20: $3.050

Además, las líneas Marlboro Crafted se consolidan como una opción intermedia para quienes buscan precios más bajos sin abandonar marcas tradicionales.

Con estos valores, abril encuentra a los cigarrillos entre los productos que más aumentaron en los últimos meses, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que continúa impactando de forma directa en el consumo.