Cigarrillos: con un nuevo aumento ¿cuánto cuesta un atado de 20 en junio del 2026?

Massalin Particulares aplicó un aumento promedio del 6% en los precios de los cigarrillos desde junio de 2026. La suba impacta en marcas como Marlboro, Philip Morris y Chesterfield, con incrementos de hasta $300 por paquete.

La empresa tabacalera Massalin Particulares S.R.L. oficializó una nueva actualización de precios sugeridos para sus productos en todo el país. La medida comenzó a regir desde el sábado 6 de junio de 2026 e implica un incremento promedio del 6% en todas sus líneas de cigarrillos.

El ajuste alcanza a marcas tradicionales y premium del portafolio de la compañía, entre ellas Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony. Según informó la empresa, el aumento representa una suba nominal que va desde los $180 en presentaciones más pequeñas, como los paquetes Box 12, hasta los $300 en los paquetes estándar de 20 unidades.

Cómo impacta el aumento en los cigarrillos

Con esta actualización, los precios de comercialización se modificaron en toda la República Argentina, afectando tanto a las líneas económicas como a las versiones premium.

Uno de los cambios destacados es la incorporación formal del nuevo Marlboro Crafted Purple Box 20, un cigarrillo rubio con cápsula de sabor mentol y uva, que se suma al mercado con un valor competitivo dentro del segmento económico de la marca.

Lista de precios de Massalin desde junio de 2026

Marlboro

Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.450

Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20: $6.450

Marlboro Red Titanium Box 20 (Edición Limitada): $5.900

Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20: $5.900

Marlboro Red Común: $5.550

Marlboro Red / Vista Purple Fusion Box 12: $3.520

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $5.900

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $5.900

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $5.900

Marlboro Crafted

Marlboro Crafted Red Box 20: $3.650

Marlboro Crafted Coral Box 20: $3.650

Marlboro Crafted Forward Box 20: $3.650

Marlboro Crafted Purple Box 20 (nuevo sabor mentol + uva): $3.650

Marlboro Crafted Red Común: $3.350

Marlboro Crafted Blue Común: $3.350

Marlboro Crafted Forward Común: $3.350

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5.350

Philip Morris Común: $4.950

Philip Morris Box 12: $3.180

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5.350

Philip Morris Blue Spin Box 12: $3.220

Philip Morris Red Select Común (línea económica): $2.100

Chesterfield

Chesterfield Original Común: $4.280

Chesterfield Original Box 12: $2.830

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $4.750

Chesterfield Blue Motion Box 20: $4.750

Chesterfield Blue Motion Común: $4.280

Chesterfield Blue Motion Box 12: $2.830

Harmony

Harmony Dorado Negros / Colorados Común: $4.280

Desde la compañía recordaron que se trata de precios sugeridos de venta al público, por lo que los valores finales pueden variar según el comercio o la región del país.