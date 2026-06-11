Cigarrillos: con un nuevo aumento ¿cuánto cuesta un atado de 20 en junio del 2026?

Massalin Particulares aplicó un aumento promedio del 6% en los precios de los cigarrillos desde junio de 2026. La suba impacta en marcas como Marlboro, Philip Morris y Chesterfield, con incrementos de hasta $300 por paquete.
La empresa tabacalera Massalin Particulares S.R.L. oficializó una nueva actualización de precios sugeridos para sus productos en todo el país. La medida comenzó a regir desde el sábado 6 de junio de 2026 e implica un incremento promedio del 6% en todas sus líneas de cigarrillos.
El ajuste alcanza a marcas tradicionales y premium del portafolio de la compañía, entre ellas Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony. Según informó la empresa, el aumento representa una suba nominal que va desde los $180 en presentaciones más pequeñas, como los paquetes Box 12, hasta los $300 en los paquetes estándar de 20 unidades.
Cómo impacta el aumento en los cigarrillos
Con esta actualización, los precios de comercialización se modificaron en toda la República Argentina, afectando tanto a las líneas económicas como a las versiones premium.
Uno de los cambios destacados es la incorporación formal del nuevo Marlboro Crafted Purple Box 20, un cigarrillo rubio con cápsula de sabor mentol y uva, que se suma al mercado con un valor competitivo dentro del segmento económico de la marca.
Lista de precios de Massalin desde junio de 2026
Marlboro
- Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.450
- Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20: $6.450
- Marlboro Red Titanium Box 20 (Edición Limitada): $5.900
- Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20: $5.900
- Marlboro Red Común: $5.550
- Marlboro Red / Vista Purple Fusion Box 12: $3.520
- Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $5.900
- Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $5.900
- Marlboro Vista Blue XL Box 20: $5.900
Marlboro Crafted
- Marlboro Crafted Red Box 20: $3.650
- Marlboro Crafted Coral Box 20: $3.650
- Marlboro Crafted Forward Box 20: $3.650
- Marlboro Crafted Purple Box 20 (nuevo sabor mentol + uva): $3.650
- Marlboro Crafted Red Común: $3.350
- Marlboro Crafted Blue Común: $3.350
- Marlboro Crafted Forward Común: $3.350
Philip Morris
- Philip Morris Box 20: $5.350
- Philip Morris Común: $4.950
- Philip Morris Box 12: $3.180
- Philip Morris Blue Spin Box 20: $5.350
- Philip Morris Blue Spin Box 12: $3.220
- Philip Morris Red Select Común (línea económica): $2.100
Chesterfield
- Chesterfield Original Común: $4.280
- Chesterfield Original Box 12: $2.830
- Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $4.750
- Chesterfield Blue Motion Box 20: $4.750
- Chesterfield Blue Motion Común: $4.280
- Chesterfield Blue Motion Box 12: $2.830
Harmony
- Harmony Dorado Negros / Colorados Común: $4.280
Desde la compañía recordaron que se trata de precios sugeridos de venta al público, por lo que los valores finales pueden variar según el comercio o la región del país.