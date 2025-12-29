Chocaron a un Mercedes-Benz de colección valuado en 200 mil dólares en Panamericana: así quedó

Un auto de colección icónico protagonizó un impactante accidente en la autopista Panamericana apenas minutos después de haber sido retirado del taller. Se trata de un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda. La secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad.

Un sábado que parecía ideal terminó convertido en pesadilla para el dueño de un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, un vehículo de colección valuado en casi 200 mil dólares. El auto había salido recientemente del mecánico cuando se le salió una rueda en la ruta y sufrió un choque múltiple en la Panamericana, a la altura del kilómetro 23, en el cruce del Acceso Norte con el Camino del Buen Ayre. El hecho ocurrió en segundos, pero dejó graves daños.

El siniestro ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana. Según las primeras reconstrucciones, el Mercedes perdió el neumático trasero izquierdo mientras circulaba por el carril rápido. El vehículo quedó detenido sobre la mano izquierda de la autopista, con la rueda desprendida en plena calzada, lo que generó una situación de extremo riesgo.

Segundos después, un Peugeot 408 que circulaba a alta velocidad lo impactó desde atrás. La violencia del golpe provocó que el auto de colección cruzara todos los carriles y terminara contra el guardarraíl del lado derecho. En esa maniobra, también fue embestido por un Renault Sandero, completando una secuencia que quedó registrada por varios testigos.

Las imágenes del choque en Panamericana se viralizaron rápidamente en redes sociales. En los videos se observa el estado en el que quedó el Mercedes Pagoda, con daños severos en el chasis y la carrocería. A pesar de la magnitud del accidente, no se registraron heridos de gravedad: solo una acompañante del Peugeot sufrió lesiones leves.

#SanFernando UN MERCEDES BENZ SUFRIÓ UN DESPERFECTO MECÁNICO EN PLENA PANAMERICANA Y QUEDÓ PARADO EN EL CARRIL RÁPIDO: UN AUTO NO LO VIÓ Y PROVOCÓ UN MÚLTIPLE ACCIDENTE El dueño del Mercedes-Benz 230 SL “Pagoda”, valuado en unos 180 mil dólares, recién había salido del taller… pic.twitter.com/89Ga7Z3LTa — 24con (@24conurbano) December 29, 2025

El propietario del vehículo, un hombre de 67 años, no solo enfrentó la pérdida material de su auto clásico, sino que además quedó involucrado en una causa judicial por lesiones leves, iniciada por la fiscalía de San Isidro.

Cómo es el Mercedes-Benz 230 SL Pagoda que chocó en Panamericana

El Mercedes-Benz 230 SL, conocido mundialmente como “Pagoda”, es una verdadera joya del automovilismo. Fue fabricado entre 1963 y 1967 y se convirtió en un símbolo de elegancia, lujo y deportividad.

Su apodo surge del techo rígido desmontable con forma cóncava, inspirado en la arquitectura oriental, un detalle de diseño que además mejora la visibilidad y la rigidez estructural del vehículo.

Cuenta con un motor de seis cilindros en línea de 2.3 litros, capaz de desarrollar 150 caballos de fuerza, y puede alcanzar velocidades cercanas a los 200 km/h. En el mercado internacional, su valor supera los 200 mil dólares, dependiendo del estado y nivel de restauración.

Así quedó el auto de colección tras el choque

El estado final del Mercedes-Benz Pagoda fue documentado en distintos registros audiovisuales difundidos por medios nacionales. Las imágenes muestran daños estructurales severos, lo que pone en duda la posibilidad de una restauración completa.