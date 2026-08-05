Chats, denuncias y posteos: el crimen Matías Álvarez que sacude al Chaco

La causa por el crimen en Resistencia revela antecedentes de violencia, denuncias sin resolución y publicaciones en redes de Victoria Luz Cantero, imputada por homicidio agravado. Chats y testimonios familiares muestran una relación atravesada por agresiones y control.

El domingo 2 de agosto, en una vivienda de calle Donovan al 1400, Resistencia, Matías Álvarez recibió una puñalada en el tórax durante una discusión con su novia. Fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando, donde murió por shock hipovolémico pese a los intentos médicos. La acusada, Victoria Luz Cantero, de 25 años, permanece detenida en la Comisaría N°11 e imputada por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua.

Los chats previos entre Matías y sus amigos muestran que el joven era consciente de la violencia que sufría. “Y me dejé pegar, tengo una bronca”, escribió en uno de los mensajes. En otro reconoció: “Me sigue hablando mal y lo normalicé”. Un amigo lo advirtió: “Esa mina te va a terminar acuchillando, ñeri”. Incluso relató que su pareja le había cambiado la foto de perfil sin su consentimiento: “Hasta la foto me cambió”.

Las publicaciones de Cantero en redes sociales también reflejaban un perfil conflictivo. En uno de sus posteos escribió: “Frágil como una bomba”. En otro, más explícito, afirmó: “Quiero amar y maltratar al mismo hombre”. Estas frases, que hoy forman parte de la investigación, evidencian una dinámica de agresiones y contradicciones emocionales en la relación.

El historial judicial muestra que Matías Álvarez había denunciado a Cantero en 2024 y 2025 por episodios de violencia, pero ambas causas fueron archivadas. Familiares y allegados describieron la relación como “violenta y tóxica”, con episodios de daños a vehículos y discusiones constantes. La hermana de la víctima, Noelia Guardia, expresó en redes sociales: “Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia. Ojalá te pudras en la cárcel”. También cuestionó el accionar de la justicia: “Las denuncias fueron archivadas y nunca prosperaron”.

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Ana González de Pacce, aunque la familia pidió su apartamiento por supuesta parcialidad. Al inicio de la investigación, Victoria Luz Cantero sostuvo que no había participado en la agresión y que fue llamada por un allegado para que se dirigiera a la vivienda de Matías Álvarez. Según su declaración, al llegar lo encontró herido en la vereda y pidió ayuda para trasladarlo al hospital.

Sin embargo, esa versión quedó bajo sospecha cuando la fiscalía incorporó testimonios y pruebas que la señalaron como principal responsable del ataque. En el hospital, Cantero habría reconocido ante un policía: “Sí, hubo una pelea, él me rompió el celular, yo me defendí, reaccioné y lo ataqué”. Sin embargo, en su declaración formal negó haber agredido a Matías y sostuvo que lo encontró herido en la vereda.

Los chats, los posteos y las declaraciones de la familia conforman un cuadro que la justicia deberá analizar para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.