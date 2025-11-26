Cerró una importante fábrica de electrodomésticos en Argentina y echó a más de 200 empleados

La multinacional anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en Pilar y dejó sin trabajo a más de 200 empleados. La empresa atribuye la decisión a la pérdida de competitividad, la caída del consumo y la creciente presencia de electrodomésticos importados.

La empresa estadounidense Whirlpool, una de las principales fabricantes de electrodomésticos de línea blanca en el país, confirmó el cierre de su planta de producción de lavarropas ubicada en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar, lo que derivó en la desvinculación de 220 trabajadores entre operarios, técnicos y personal administrativo.

La decisión, comunicada este miércoles al personal, se dio en medio de un escenario marcado por la pérdida de competitividad, dificultades para sostener las exportaciones y una fuerte competencia de productos importados. Según la compañía, todos los empleados recibirán la indemnización correspondiente más un plus, conforme a las negociaciones iniciadas con la Unión Obrera Metalúrgica.

Pese al cierre productivo, Whirlpool informó que mantendrá su operación comercial y logística en Argentina, con una dotación de entre 100 y 120 empleados, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de electrodomésticos, repuestos y servicios en todo el país. No obstante, la compañía admitió que, a partir de ahora, los lavarropas que se vendan en el mercado local serán importados desde Brasil o China, una señal del nuevo rumbo que adopta la marca.

La planta de Fátima, inaugurada en 2022 tras una inversión de US$ 52 millones, había sido proyectada para producir 300.000 unidades anuales y exportar el 70% de su volumen. Ese objetivo nunca llegó a concretarse y la empresa finalmente optó por discontinuar la actividad.

Los motivos detrás del cierre

En un comunicado, la firma explicó que la medida forma parte de un proceso de “revisión y mejora” de su estructura productiva global, alineado con estándares de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos. Este reordenamiento implica una reconfiguración total de su presencia en Argentina, donde dejará de fabricar para concentrarse únicamente en la venta y el servicio postventa.

Con 35 años de presencia en el país, Whirlpool destaca como una de las marcas líderes del sector. A nivel global, factura más de US$ 19.000 millones anuales, cuenta con 59.000 empleados y mantiene 55 centros de innovación y producción.