Cayó la venta de autos 0 kilómetro: cuánto sale y cuáles son los más baratos en Argentina

La venta de autos 0 km cerró el primer semestre con una baja cercana al 10% en todo el país. Mientras disminuyeron los patentamientos, también se actualizaron los precios de las automotrices y ya se conoce cuál es el vehículo más económico que se puede comprar en Argentina.

El mercado automotor argentino atraviesa un semestre con resultados dispares. Si bien en junio se registró una leve recuperación respecto de mayo, el balance de los primeros seis meses del año mostró una caída en la venta de autos 0 km y también en las operaciones de vehículos usados. Ahora en julio, las principales automotrices publicaron las listas de precios oficiales con subas que modificaron el ranking de los 10 autos 0 km más accesibles en el país.

Según los datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el primer semestre de 2026 se patentaron 294.181 vehículos, una cifra que representa una baja del 9,9% en comparación con el mismo período del año pasado.

Las ventas de autos 0 km también retrocedieron en Mendoza

En Mendoza, el comportamiento del mercado siguió la tendencia nacional, aunque con una caída algo menor. Entre enero y junio se patentaron 12.761 vehículos, frente a los 13.197 registrados durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución del 3,3%.

Sin embargo, junio mostró un leve repunte mensual. Durante ese mes se vendieron 1.993 autos 0 km, un 9,5% más que en mayo. Aun así, la comparación interanual continúa siendo negativa: los patentamientos fueron 13,4% inferiores a los registrados en junio del año pasado.

A nivel nacional ocurrió una situación similar. Durante junio se patentaron 52.730 unidades, un crecimiento del 7,2% respecto del mes anterior, aunque todavía por debajo de los números alcanzados en junio de 2025.

Cuál es el auto 0 km más barato de Argentina en julio de 2026

Con el inicio de julio, la mayoría de las automotrices actualizó sus listas de precios. Los incrementos oscilaron entre el 1% y el 5,5%, impulsados principalmente por la suba del dólar oficial, especialmente en los modelos importados y en aquellos que incorporan autopartes provenientes del exterior.

Después de varios meses con valores prácticamente congelados, el movimiento del tipo de cambio volvió a impactar sobre el precio de los autos 0 km, modificando el ranking de los vehículos más económicos del mercado argentino.

De acuerdo con las listas oficiales de las automotrices, el Renault Kwid continúa siendo el auto más barato de Argentina. El modelo registró un incremento del 2,7% durante julio y pasó a tener un precio oficial de $27.200.000, manteniéndose como la opción de menor valor dentro del mercado nacional.

Los 10 autos 0 km más baratos en julio de 2026

Tras la actualización de precios, este es el ranking de los autos 0 km más accesibles en Argentina:

Renault Kwid – $27.200.000 Hyundai HB20 – $27.900.000 JMEV Easy (eléctrico) – USD 18.900 (aproximadamente $28.539.000) Fiat Mobi – $29.610.000 Chevrolet Onix – $31.820.000 Fiat Argo – $32.390.000 Suzuki Swift Hybrid – USD 21.900 (alrededor de $33.099.000) Peugeot 208 – $33.200.000 Fiat Cronos – $33.340.000 Citroën C3 – $33.940.000

Qué modelos aumentaron más sus precios

Las mayores subas correspondieron a los modelos del grupo Stellantis, que aplicó incrementos del 5,5% sobre marcas como Fiat, Peugeot y Citroën.

En contraste, otras automotrices realizaron ajustes más moderados. General Motors aumentó apenas un 1% el Chevrolet Onix, mientras que Hyundai explicó que la actualización de precios respondió principalmente al incremento de los costos logísticos.