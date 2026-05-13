Video: Cayó desde un quinto piso y sobrevivió de milagro

Un hombre se precipitó al vacío desde el balcón de un edificio céntrico y logró salvar su vida al impactar sobre el capot de un patrullero. El episodio ocurrió al mediodía y es investigado por la Fiscalía de Siniestros Viales.

Un hecho insólito sacudió a la ciudad de Rosario: un hombre cayó desde el balcón del quinto piso de un edificio y sobrevivió de manera milagrosa.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre se encontraba colgado de la baranda del balcón y, tras varios segundos de tensión, perdió el equilibrio. La caída, de más de 15 metros, fue amortiguada por el capot de un patrullero de la Policía de Santa Fe que estaba estacionado en la calle. El impacto contra el móvil policial evitó que el golpe contra el pavimento resultara fatal.

El herido fue asistido en el lugar por personal del salud y trasladado consciente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado bajo observación. Los médicos confirmaron que sufrió politraumatismos, pero su estado no representa riesgo de vida.

La Fiscalía de Siniestros Viales y Homicidios Culposos, a cargo de la doctora Mariana Prunotto, investiga el caso bajo la figura de “caída de altura”. Según fuentes judiciales, el hombre tendría antecedentes de consumo problemático de drogas, aunque se descartó que se tratara de un intento de robo o de violencia de género.

Vecinos de la zona relataron que escucharon gritos, el estallido de vidrios y luego el estruendo del impacto. Una testigo señaló que la presencia del patrullero fue determinante para que el hombre salvara su vida. La secuencia fue registrada en videos que rápidamente se difundieron.

El móvil policial había llegado minutos antes por una denuncia de disturbios en el edificio. Esa circunstancia terminó siendo clave: la presencia del patrullero en el lugar funcionó como un “colchón” inesperado que evitó una tragedia.